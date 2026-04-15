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Karol G sorprendió al revelar cómo descubrió que su expareja le era infiel

Karol G rompió el silencio y llamó la atención al revelar su opinión frente a las infidelidades en las relaciones amorosas.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karol G sorprendió al revelar cómo descubrió que su expareja le era infiel
Karol G no acepta infidelidades / (Foto de AFP y Freepik)

Karol G llamó la atención en redes al revelar cómo se dio cuenta de que su expareja, que estaba en otro continente, le estaba siendo infiel. La cantante reveló que descubrió el hecho por "GPS".

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¿Cómo descubrió Karol G una infidelidad con GPS?

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, Karol G relató que logró confirmar un engaño gracias a la ubicación de su entonces pareja. Según explicó, la persona le aseguraba que se encontraba en casa, pero la información del GPS indicaba lo contrario.

“Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS”, señaló.

Posteriormente reveló que la distancia no era menor. En la misma conversación afirmó que la otra persona, en realidad, se encontraba en otro continente.

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¿Cuál es la postura de Karol G frente a una infidelidad?

Más allá del episodio, Karol G dejó clara su posición frente a este tipo de situaciones. Según expresó, no considera una opción continuar en una relación donde exista deslealtad.

“Eso es un no. Eso es un siguiente, por favor”, afirmó.

Estas declaraciones también han sido relacionadas por los internautas con su ruptura con Feid, aunque la artista no hizo referencias directas ni confirmó que se tratara de esa relación en particular.

¿Cuál es la postura de Karol G frente a una infidelidad?
Karol G revela su postura frente a una infidelidad / (Foto de AFP)

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¿Cómo se siente Karol G tras su ruptura con Feid?

La artista reveló que, en este punto de su vida, no extraña estar en pareja, pues se siente bien enfocándose en sí misma. Aseguró que está disfrutando su proceso personal y tomándose el tiempo para vivirlo a su manera.

“Me siento bien cuando estoy sola porque es cuando más me enfoco en mí misma”, expresó.

¿Cómo descubrió Karol G una infidelidad con GPS?
Karol G volverá a los escenarios / (Foto de AFP)

Asimismo, destacó que quiere retomar sus giras y reencontrarse con sus fans, ya que siente que, durante sus relaciones, se distanció de ellos. Según explicó, este nuevo momento también representa una oportunidad para fortalecer ese vínculo que es fundamental en su carrera.

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