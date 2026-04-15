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Cintia Cossio reaparece vestida de monja y genera opiniones divididas en redes; ¿por qué lo hizo?

Cintia Cossio reapareció con un disfraz de monja que dividió opiniones en redes sociales y avivó la polémica.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cintia Cossio causó revuelo.
Cintia Cossio causó revuelo al disfrazarse de monja. (Foto de la monja Freepik) (Foto de Cintia Cossio Canal RCN)

La influenciadora Cintia Cossio causó opiniones divididas en redes sociales al aparecer vestida de monja.

Cintia Cossio generó opiniones divididas.
Cintia Cossio generó opiniones divididas al aparecer vestida como monja. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Cintia Cossio se vistió como monja?

La hermana de Yeferson Cossio ha generado curiosidad entre sus seguidores por la particular forma en la que celebró el cumpleaños de su amigo y creador de contenido JH de la Cruz.

La razón de su disfraz fue crear contenido junto a JH, quien es bastante religioso. En la imagen se le ve acompañada de él, vestido como sacerdote, otra mujer caracterizada como monja, su hijo y varios niños vestidos de monaguillos, reforzando la temática en honor a la iglesia.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Cintia aseguró ser una persona “muy random” que termina haciendo lo impensado.

En otras historias, mostró que la celebración incluyó actividades lúdicas y recreativas, muy al estilo de JH, quien se muestra como alguien devoto y alejado de las tentaciones que la religión reprocha.

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Las opiniones se dividieron. Mientras algunos aplaudieron la creatividad y el humor de la paisa, otros consideraron que la temática podía ser ofensiva para quienes profesan la religión.

Sin embargo, Cintia se mostró tranquila frente a las críticas, reafirmando que su intención era celebrar de manera divertida y en sintonía con la personalidad de su amigo.

La creadora de contenido ha demostrado que no teme a la polémica y que su estilo irreverente es parte de su sello personal.

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¿Qué le pasó a Cintia Cossio en la frente?

Además de la celebración, la influenciadora reveló que sufrió un percance en la frente que le dejó una herida visible. Aunque no dio detalles de cómo ocurrió, aseguró que no permitirá que eso afecte su trabajo.

Para ocultar la marca, explicó que utiliza cinta de microporo y maquillaje, logrando que el golpe sea indetectable en cámara.

Cintia también causó furor entre los internautas al asegurar que planea alejarse de las redes sociales porque ya se siente cansada de la exposición constante y porque quiere dedicarse plenamente al cuidado de su segundo hijo.

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