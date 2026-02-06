Alexa Torrex lanzaría pulla a Alejandro Estrada tras dejarlo de seguir

La influenciadora Alexa Torrex causó revuelo en redes sociales luego de compartir un video, que muchos han relacionado como una indirecta para el actor Alejandro Estrada, luego de haber ganado La casa de los famosos Colombia.

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¿Alexa Torrex le lanzó pulla a Alejandro Estrada?

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en donde se dejó ver desde su carro interpretando una tiradera del artista Arcángel.

Tras su interpretación agregó un mensaje, el cual varios seguidores relacionaron con el ganador de la tercera temporada de la casa más famosa de Colombia.

"Mi equipo es leal, no necesitan generar veneno y falsedad. Y me quedo callada por respeto a él", escribió.

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¿Alexa Torrex le tiró al equipo de trabajo de Alejandro Estrada?

Tras su publicación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, donde muchos la llenaron de elogios y otros no tardaron en mencionar a Alejandro Estrada y opinar al respecto.

Algunos indicaron que deberían arreglarse y no dejar perder la amistad que construyeron en la competencia, mientras que otros no dudaron en señalar que tiene toda la razón.

Cabe destacar que, Alexa Torrex ha confesado en repetidas ocasiones que no le cae bien el equipo de trabajo del actor, pues con el suyo y con ella tuvieron algunos inconvenientes.

Es importante destacar que, Alejandro Estrada detalló que luego de hablar con su equipo optó por no repartir el premio de los 400 millones de pesos colombianos como había acordado con ellos afuera.

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Por ahora, se desconocen las razones de las diferencias entre ellos, pero Alexa Torrex dejó de seguir a Alejandro Estrada en redes sociales después de que este señalara que se alejaría de ella y de Tebi Bernal tras haber estado tanto tiempo con ellos en la competencia.

Miles de seguidores se han mostrado con opiniones divididas sobre lo que está pasando con los especialistas, pues además Tebi Bernal dejó en claro que no tendría algo con Alexa Torrex como muchos esperaban, destacando que la tiene que conocer en su realidad para saber si la quiere en su vida.