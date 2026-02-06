Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex lanzaría pulla a Alejandro Estrada tras dejarlo de seguir

Alexa Torrex le habría enviado indirecta al equipo de trabajo del actor Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex lanzaría indirecta a Alejandro Estrada
Alexa Torrex abriría polémica con Alejandro Estrada/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex causó revuelo en redes sociales luego de compartir un video, que muchos han relacionado como una indirecta para el actor Alejandro Estrada, luego de haber ganado La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Alexa Torrex le lanzó pulla a Alejandro Estrada?

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en donde se dejó ver desde su carro interpretando una tiradera del artista Arcángel.

alexa torrex sobre el equipo de alejandro estrada

Tras su interpretación agregó un mensaje, el cual varios seguidores relacionaron con el ganador de la tercera temporada de la casa más famosa de Colombia.

"Mi equipo es leal, no necesitan generar veneno y falsedad. Y me quedo callada por respeto a él", escribió.

Artículos relacionados

¿Alexa Torrex le tiró al equipo de trabajo de Alejandro Estrada?

Tras su publicación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, donde muchos la llenaron de elogios y otros no tardaron en mencionar a Alejandro Estrada y opinar al respecto.

Algunos indicaron que deberían arreglarse y no dejar perder la amistad que construyeron en la competencia, mientras que otros no dudaron en señalar que tiene toda la razón.

Alexa torrex sobre el equipo de trabajo de alejandro estrada

Cabe destacar que, Alexa Torrex ha confesado en repetidas ocasiones que no le cae bien el equipo de trabajo del actor, pues con el suyo y con ella tuvieron algunos inconvenientes.

Es importante destacar que, Alejandro Estrada detalló que luego de hablar con su equipo optó por no repartir el premio de los 400 millones de pesos colombianos como había acordado con ellos afuera.

Artículos relacionados

Por ahora, se desconocen las razones de las diferencias entre ellos, pero Alexa Torrex dejó de seguir a Alejandro Estrada en redes sociales después de que este señalara que se alejaría de ella y de Tebi Bernal tras haber estado tanto tiempo con ellos en la competencia.

Miles de seguidores se han mostrado con opiniones divididas sobre lo que está pasando con los especialistas, pues además Tebi Bernal dejó en claro que no tendría algo con Alexa Torrex como muchos esperaban, destacando que la tiene que conocer en su realidad para saber si la quiere en su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La inesperada revelación de la hija de Marlon Moreno Influencers

Hija de Marlon Moreno sorprendió con publicación sobre su orientación

Hija de Marlon Moreno, Gabriela Moreno, sorprendió en su rede sociales tras publicar video sobre su orientación.

Altafulla causó revuelo tras revelar inesperada noticia en sus redes Altafulla

Altafulla sorprende con importante anuncio en sus redes: ¿será papá?

El cantante, Altafulla, hace importante anuncio en redes sociales, tras compartir conmovedora foto en una revelación de género.

Juanda Caribe apareció cantándole a Sheila Gándara Juanda Caribe

Juanda Caribe apareció cantándole a Sheila Gándara y las redes no tardaron en reaccionar

Juanda Caribe y Sheila Gándara son tendencia en redes tras un video viral donde comparten una serenata que llamó la atención.

Lo más superlike

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido" Talento internacional

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido"

Se confirmó el doloroso fallecimiento del bebé de reconocida influenciadora tras fotos que sacó a la luz en sus redes.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? La verdad de su ausencia en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor Salud

Los 5 hábitos que pueden ayudarte a sentirte mejor durante el embarazo, según Silvy Araujo

Blessd llamó la atención con comentario a Kris R tras el lanzamiento de su nueva canción Blessd

Blessd desató la polémica con contundente mensaje a Krir R tras lanzamiento; ¿por Karina o su junte?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”