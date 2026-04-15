En los últimos días, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido, sino que también, por ser la reciente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones acerca de los proyectos que realizará y, también, acerca de lo que hará con Eidevin López tras su próximo reencuentro.

Por su parte, Karola reapareció en las últimas horas en sus redes sociales con un nuevo cambio de look, sorprendiendo con una nueva faceta por la que estará atravesando a nivel personal y profesional.

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¿Con qué fotografías reapareció Karola Alcendra en sus redes sociales?

Con este look reapareció Karola Alcendra en sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Karola Alcendra se ha destacado por compartirles varios detalles de su vida personal a sus seguidores, en especial, al mantenerlos informados acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

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Con base en esto, Karola compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una ráfaga de fotografías en las que aparece con un auténtico vestido de color rojo, expresando las siguientes palabras:

“Descontrolada”, agregó Karola en la descripción de la publicación.

Posteriormente, Yuli Ruíz y Armando Padilla, el mánager de Eidevin López, quien fue el exparticipante que fue expulsado de La casa de los famosos tras un enfrentamiento con Alejandro Estrada, se pronunciaron al respecto en sus redes sociales.

¿Cuál fue la razón por la que Karola Alcendra fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La principal razón por la que Karola Alcendra fue eliminada de La casa de los famosos Colombia se debió a causa de obtener un alto puntaje en las votaciones en negativo.

¿Cómo fue el paso de Karola en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, los internautas han generado diversas opiniones frente al paso que tuvo Karola en La casa de los famosos Colombia, pues, se destacó a lo largo de la competencia al demostrar que compartía todo tipo de opiniones sin ningún tipo de filtro, pues, era muy parcial al momento de tomar una decisión o armar alguna estrategia.