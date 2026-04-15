Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola Alcendra aparece en sus redes con un cambio de look: ¿Eidevin se pronunció al respecto?

Karola reaparece con nuevo cambio de look en sus redes tras su eliminación e internautas opinan si Eidevin López se pronunció.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola Alcendra aparece en sus redes con un cambio de look: ¿Eidevin se pronunció al respecto?
¿Cuál es el nuevo look de Karola Alcendra? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido, sino que también, por ser la reciente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones acerca de los proyectos que realizará y, también, acerca de lo que hará con Eidevin López tras su próximo reencuentro.

Por su parte, Karola reapareció en las últimas horas en sus redes sociales con un nuevo cambio de look, sorprendiendo con una nueva faceta por la que estará atravesando a nivel personal y profesional.

Artículos relacionados

¿Con qué fotografías reapareció Karola Alcendra en sus redes sociales?

Karola Alcendra aparece en sus redes con un cambio de look: ¿Eidevin se pronunció al respecto?
Con este look reapareció Karola Alcendra en sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Karola Alcendra se ha destacado por compartirles varios detalles de su vida personal a sus seguidores, en especial, al mantenerlos informados acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Artículos relacionados

Con base en esto, Karola compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una ráfaga de fotografías en las que aparece con un auténtico vestido de color rojo, expresando las siguientes palabras:

“Descontrolada”, agregó Karola en la descripción de la publicación.

Posteriormente, Yuli Ruíz y Armando Padilla, el mánager de Eidevin López, quien fue el exparticipante que fue expulsado de La casa de los famosos tras un enfrentamiento con Alejandro Estrada, se pronunciaron al respecto en sus redes sociales.

¿Cuál fue la razón por la que Karola Alcendra fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La principal razón por la que Karola Alcendra fue eliminada de La casa de los famosos Colombia se debió a causa de obtener un alto puntaje en las votaciones en negativo.

Karola Alcendra aparece en sus redes con un cambio de look: ¿Eidevin se pronunció al respecto?
¿Cómo fue el paso de Karola en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, los internautas han generado diversas opiniones frente al paso que tuvo Karola en La casa de los famosos Colombia, pues, se destacó a lo largo de la competencia al demostrar que compartía todo tipo de opiniones sin ningún tipo de filtro, pues, era muy parcial al momento de tomar una decisión o armar alguna estrategia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García compartió inesperada indirecta en redes Karina García

Karina García compartió inesperada indirecta en redes; ¿para quién va dirigida?

Karina García dedicó un mensaje a quienes hablan mal de ella y desató multiples especulaciones en redes sociales.

Eidevin habla sin filtros sobre su paso por La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Eidevin rompió el silencio sobre su paso por La casa de los famosos: “me cambiaron para siempre”

Eidevin compartió emotivo momento días después de haber sido expulsado de La casa de los famosos Colombia.

Salomón Bustamante sorprende al hablar de su supuesta ruptura con Laura León Salomón Bustamante

Salomón Bustamante rompió el silencio sobre su presunta ruptura con Laura León; esto dijo

Salomón Bustamante habló sobre los rumores de ruptura con Laura León y aclaró su situación actual con este video.

Lo más superlike

Beba llora tras fuerte reacción de Mariana Zapata en su contra La casa de los famosos

Beba rompe en llanto al escuchar a Mariana Zapata despachándose en su contra

Beba no dudó en reaccionar y devastada, confesó lo que le dolió al escuchar a Mariana Zapata hablando mal de ella.

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Exreina del Carnaval de Barranquilla se compromete: así fue la propuesta en Japón Influencers

Exreina del Carnaval de Barranquilla se compromete: así fue la romántica propuesta

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene? Salud

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?