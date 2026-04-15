Pareja de Luis Díaz recuerda su pasado tras emocionante triunfo y conmueve en redes: ¿qué dijo?
Gera Ponce dedicó emotivo mensaje a Luis Díaz tras su victoria y recordó el proceso que vivieron juntos.
La pareja del futbolista colombiano Luis Díaz, Gera Ponce, compartió un mensaje en redes sociales luego de la victoria del Liverpool, resultado que aseguró el paso del equipo a las semifinales de la UEFA Champions League.
El mensaje se dio después de que el jugador colombiano anotara uno de los goles de la victoria, un hecho que generó múltiples reacciones entre sus seguidores y que fue acompañado por palabras de su pareja, quien recordó parte del proceso que han vivido juntos.
¿Qué compartió Gera Ponce en sus historias?
A través de sus historias, Gera Ponce publicó un mensaje en el que destacó el esfuerzo de Luis Díaz a lo largo de su carrera.
En su publicación, hizo referencia al trabajo, las dificultades y los momentos personales que han enfrentado antes de llegar a este punto.
“Dios, tú sabes todo lo que hay detrás de este momento. Cuántas oraciones, cuántas lágrimas. Nunca dudé, siempre supe que esta victoria era nuestra. Gracias por responder, por cumplir y por recordarnos que contigo todo es posible. Esto apenas empieza”, escribió.
El mensaje fue interpretado por sus seguidores como un reconocimiento al proceso del futbolista, así como una forma de resaltar el camino recorrido desde sus inicios hasta su actualidad en el fútbol internacional.
¿Cuál es la historia de amor de Gera Ponce y Lucho Díaz?
La relación entre Gera Ponce y Luis Díaz comenzó en 2016, cuando el jugador hacía parte del Junior de Barranquilla.
Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable, en la que ella ha estado presente durante las distintas etapas del crecimiento profesional del futbolista.
Durante este proceso, Ponce ha acompañado a Díaz en los momentos clave de su carrera, incluyendo sus avances en el fútbol colombiano y su posterior proyección internacional. Su relación se ha consolidado con el paso de los años, manteniéndose tanto en momentos favorables como en situaciones complejas.
Como resultado de su relación, la pareja tiene dos hijas, Roma y Charlotte, y actualmente se encuentra a la espera de su tercer hijo, el primer niño.
El 14 de junio de 2025, Gera Ponce y Luis Díaz contrajeron matrimonio, formalizando su relación en una ceremonia en la que consolidaron su unión tras varios años juntos.
En redes sociales, el mensaje de Gera Ponce generó múltiples reacciones, especialmente entre seguidores de Luis Díaz, quienes destacaron el proceso que ha vivido el jugador desde sus inicios hasta su actualidad en el Liverpool.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike