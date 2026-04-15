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Así lucía Eidevin López cuando actuó en la novela de Diomedes Díaz: ¿irreconocible?

Eidevin López, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue parte de varias escenas de la novela del cantante Diomedes Díaz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Eidevin López en La casa de los famosos Colombia.
Así se veía Eidevin López cuando actuó en Diomedes Díaz. Foto | Canal RCN.

Eidevin López, quien apenas hace unos días fue expulsado por el Jefe de La casa de los famosos Colombia, continúa siendo tema de conversación en redes sociales, pues su salida del juego fue motivo de amores y odios entre los internautas.

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¿Qué personaje hizo Eidevin López en la novela de Diomedes Días del Canal RCN?

A raíz del interés que ha generado el exparticipante entre los televidentes, recientemente salió a la luz un dato curioso que, muy probablemente, muchos desconocían, y es que el joven oriundo de Valledupar, tuvo una aparición en la novela de Diomedes Díaz, del Canal RCN.

Eidevin López en La casa de los famosos Colombia.
Eidevin López actuó en la novela de Diomedes Díaz. Foto | Canal RCN.

Y es que, para quienes se preguntan cuál fue el personaje al que le dio vida López, se trata de varias escenas de una secuencia en la que protagoniza un momento en el que, accidentalmente, termina g0lpeando a Diomedes.

Allí, el personaje de Eidevin,, es quien agr3de con una cauchera al cantante, luego de que intentaran bajar algunos mangos del árbol, sin embargo, debido a la precisión, termina g0lpeado en un ojo, provocándole una grave h3rida al 'Cacique'.

¿Cómo lucía Eidevin López en la novela de Diomedes Díaz?

Teniendo en cuenta que la novela fue grabada en el año 2014, el exparticipante de esta tercera temporada lucía bastante diferente, pues en entonces cuando se rodó, tenía aproximadamente 15 años, es decir, era un adolescente, pues evidentemente sus rasgos se han ido transformando a través de los años.

Hoy en día, el actor e influencer vallenato tiene 26 años y una carrera que ha construido a lo largo de estos años, pues si algo demostró durante su paso por la casa, es que un hombre talentoso y con un futuro prometedor.

Eidevin López en Diomedes Díaz.
Eidevin López participó en la novela de Diomedes Díaz. Foto | Canal RCN.

¿Por qué fue expulsado Eidevin López de La casa de los famosos Colombia

Cabe señalar que, Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia luego de protagonizar un tenso enfrentamiento con Alejandro Estrada dentro de la casa.

La situación escaló a tal punto que “El Jefe” del reality tuvo que intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores. Tras lo ocurrido, la producción tomó una decisión poco común: dejar en manos del público el destino de ambos participantes.

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