Karina García habría lanzado fuerte indirecta a Mariana Zapata: “pa’ que tenga mi corazón toca…”

Karina García causó revuelo en redes sociales al compartir un mensaje que fue interpretado por usuarios como una posible indirecta frente a lo que sucede entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué mensaje compartió Karina García que generó reacciones en redes?

La panelista de Qué hay pa’ dañar compartió en sus historias de Instagram una imagen suya en la que aparece con un vestido blanco, mientras suena una canción de Karol G, que hace parte del álbum Tropicoqueta: ‘Latina Foreva’.

En el video se alcanza a escuchar la frase: “Toca que vuelva y nazca”. Sin embargo, más allá de la música, lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

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“El físico se hace, pero… pa’ que tenga personalidad mi alma, mi corazón toca que vuelva y nazca”, escribió Karina García.

Karina García sorprende con mensaje y lo relacionan con Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Tras la publicación, varios usuarios reaccionaron en redes sociales y relacionaron el mensaje con su enemistad con Mariana Zapata, interpretándolo como una indirecta hacía la paisa.

¿Qué relación tiene el mensaje de Karina García con lo ocurrido entre Mariana y Beba en La casa de los famosos?

Recientemente, Mariana Zapata protagonizó un momento en el que expresó lo que piensa de Beba.

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Durante la gala del 14 de abril se presentó la segunda función del cine, en la que se mostraron conversaciones en las que ambas hablaban entre sí sobre aspectos que no les gustaban de la otra.

Karina García sorprende con mensaje y lo relacionan con Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Tras el cine, Mariana le expresó a Valentino lo que sentía frente a Beba, señalando que ya no la soportaba y que algunas de sus actitudes no le gustaban y que incluso le daban miedo. Mientras tanto, Beba escuchó toda la conversación desde el pasillo.

Este hecho generó una nueva tensión entre ellas dentro de La casa, y su amistad, que comenzó en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia, podría haber llegado a su fin.

Karina García, por su parte, ha compartido varios mensajes similares en sus redes sociales. Como se conoce, en el pasado tuvo una amistad con Mariana Zapata, la cual habría terminado hace unos años, aunque no se han dado a conocer las verdaderas razones.