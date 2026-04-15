Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García habría lanzado fuerte indirecta a Mariana Zapata: “pa’ que tenga mi corazón toca…”

Karina García compartió un mensaje sobre la personalidad y lo relacionan con Mariana Zapata tras lo ocurrido con Beba.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García lanza indirecta y usuarios la vinculan con Mariana Zapata.
Karina García sorprende con mensaje y lo relacionan con Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Karina García causó revuelo en redes sociales al compartir un mensaje que fue interpretado por usuarios como una posible indirecta frente a lo que sucede entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Karina García que generó reacciones en redes?

La panelista de Qué hay pa’ dañar compartió en sus historias de Instagram una imagen suya en la que aparece con un vestido blanco, mientras suena una canción de Karol G, que hace parte del álbum Tropicoqueta: ‘Latina Foreva’.

En el video se alcanza a escuchar la frase: “Toca que vuelva y nazca”. Sin embargo, más allá de la música, lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

Artículos relacionados

“El físico se hace, pero… pa’ que tenga personalidad mi alma, mi corazón toca que vuelva y nazca”, escribió Karina García.

Karina García lanza indirecta y usuarios la vinculan con Mariana Zapata.
Karina García sorprende con mensaje y lo relacionan con Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Tras la publicación, varios usuarios reaccionaron en redes sociales y relacionaron el mensaje con su enemistad con Mariana Zapata, interpretándolo como una indirecta hacía la paisa.

¿Qué relación tiene el mensaje de Karina García con lo ocurrido entre Mariana y Beba en La casa de los famosos?

Recientemente, Mariana Zapata protagonizó un momento en el que expresó lo que piensa de Beba.

Artículos relacionados

Durante la gala del 14 de abril se presentó la segunda función del cine, en la que se mostraron conversaciones en las que ambas hablaban entre sí sobre aspectos que no les gustaban de la otra.

Karina García lanza indirecta y usuarios la vinculan con Mariana Zapata.
Karina García sorprende con mensaje y lo relacionan con Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Tras el cine, Mariana le expresó a Valentino lo que sentía frente a Beba, señalando que ya no la soportaba y que algunas de sus actitudes no le gustaban y que incluso le daban miedo. Mientras tanto, Beba escuchó toda la conversación desde el pasillo.

Este hecho generó una nueva tensión entre ellas dentro de La casa, y su amistad, que comenzó en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia, podría haber llegado a su fin.

Karina García, por su parte, ha compartido varios mensajes similares en sus redes sociales. Como se conoce, en el pasado tuvo una amistad con Mariana Zapata, la cual habría terminado hace unos años, aunque no se han dado a conocer las verdaderas razones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura Bozzo impacta al someterse a doloroso procedimiento tras problema de salud Laura Bozzo

Laura Bozzo se sometió a doloroso procedimiento tras percance de salud

Laura Bozzo se sometió a un doloroso procedimiento médico tras un percance de salud, el cual mostró en un video.

Westcol protagoniza curioso momento al no saber cerrar las puertas de un auto de lujo Westcol

Westcol desata burlas tras intentar comprar lujoso auto y no saber cómo cerrar sus puertas

Westcol causó risas en redes luego de mostrar que iba a comprar un lujoso auto y no supo cómo se cerraban las puertas.

Eidevin López en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Así lucía Eidevin López cuando actuó en la novela de Diomedes Díaz: ¿irreconocible?

Eidevin López, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue parte de varias escenas de la novela del cantante Diomedes Díaz.

Lo más superlike

Montano le declaró su amor a Alexa Torrex tras presentación en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Artista invitado en La casa de los famosos sorprende al declarar su amor a Alexa Torrex; esto dijo

Montano lanzó mensaje de amor a Alexa Torrex tras su presentación en La casa de los famosos y le recordaron a Tebi y a Jhorman.

Reconocida actriz falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final Viral

Reconocida actriz de cine falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene? Salud

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene?

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?