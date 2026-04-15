Laura Bozzo se sometió a doloroso procedimiento tras percance de salud

La presentadora peruana Laura Bozzo preocupó a sus seguidores tras revelar que debió someterse a un doloroso procedimiento médico, luego de sufrir un percance de salud que la ha aquejado durante los últimos meses. El procedimiento quedó registrado en un impactante video que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

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¿Cuál es el percance de salud que sufre Laura Bozzo?

A través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a una gran cantidad de seguidores, Laura Bozzo explicó que, desde un consultorio médico y en compañía de un profesional, se sometería a una nueva intervención en su rodilla.

Laura Bozzo revela impactante procedimiento tras delicado percance de salud. (Foto AFP: Paco Medina).

Según detalló el especialista, la presentadora presenta un desgaste en las rodillas que afecta su alineación. Aunque el procedimiento no corrige por completo este problema, sí podría representar una mejora en su estado de salud.

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“Es importante entender que tienes un desgaste en la rodilla, hay una variación en la alineación y eso no se va a corregir con lo que vamos a hacer”, explicó el profesional antes de la intervención.

Pese a que el procedimiento no solucionará por completo su condición, Laura Bozzo se mostró optimista, especialmente por la posibilidad de aliviar las molestias que ha venido presentando en los últimos meses. Sin embargo, este ser bastante doloroso, según su reacción en medio de este.

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¿Cómo fue el doloroso procedimiento de salud al que se sometió Laura Bozzo?

Luego de que el profesional explicara el procedimiento que le realizaría a Laura Bozzo, se conoció que este consistía en inyectar células madre en la zona afectada. Para llevarlo a cabo, al parecer, no se utilizó anestesia local.

Durante la intervención, la icónica presentadora no pudo evitar soltar un desgarrador grito de dolor, que intentó atenuar cubriéndose la boca.

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“Es importante que tengamos bien claras las bases, la patología y lo que vamos a hacer. Vamos a realizar una aplicación de células madre provenientes de células mesenquimales”, explicó el especialista.

Desde entonces, Laura Bozzo no ha vuelto a pronunciarse sobre el procedimiento ni ha entregado nuevos detalles acerca de su estado de salud o el avance de su recuperación.