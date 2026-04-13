Eidevin y Karola ya tuvieron su primera conversación tras La casa de los famosos: escucha el audio

Eidevin y Karola finalmente tuvieron su primera conversación tras su paso por La casa de los famosos Colombia. En medio de su paso por el programa digital del Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar? Ambos retoman el contacto después de quedar fuera de la competencia, generando expectativa entre sus seguidores sobre lo que viene para la dupla.

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¿Cómo fue la primera conversación entre Karola y Eidevin tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia tras recibir la mayor cantidad de votos en negativo, Karola tuvo un acercamiento con la vida real mediante varias entrevistas antes de su última conexión con los participantes que aún continúan en competencia.

Karola salió con más del 50% de los votos en negativo (Foto Canal RCN)

En medio de estos espacios, Karola fue invitada al programa digital del Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar?, donde el panelista Roberto contactó por llamada telefónica a Eidevin para sorprender a ambos.

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Allí, Eidevin contó que cuando vio el resultado final que dejó a Karola fuera de la competencia se encontraba en un hotel de la ciudad. Aunque fue una noticia difícil, aseguró que la tomó con tranquilidad, ya que lo intuía.

“Yo estaba en el hotel… en realidad ya sabía que eso iba a pasar, entonces lo tomé de manera tranquila”, mencionó. Además, explicó que ese mismo día tuvo acceso a su celular y pudo ver su primera entrevista con Carla Giraldo, donde Karola expresaba dudas sobre si él la estaba esperando.

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“Yo sí la estaba esperando. La mamá no me odia, ya hablé con mi suegra. Me daban ganas de irme del hotel para que supieras que sí estaba aquí. Todo lo que te estoy diciendo lo siento de corazón, te amo”, expresó.

Eidevin también aseguró que, en el fondo, se alegró de su salida porque significaba que podrían reencontrarse. Karola, por su parte, afirmó que tras su última conexión con La casa de los famosos Colombia esperaba verlo en persona para hablar de su relación.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karola y Eidevin a su primera conversación tras La casa de los famosos Colombia?

El esperado reencuentro digital entre Karola y Eidevin tras su paso por La casa de los famosos Colombia no pasó desapercibido para los fans, quienes reaccionaron de manera inmediata en redes sociales al conocer detalles de su primera conversación fuera del reality.

Karola dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Comentarios como: “mi novela turca, Lo único bueno que ha dejado esta temporada. Los mejoressss mis villanos, Yo sonriendo como si la relación fuera mía, Estamos gritando de emoción por nuestros pelaos los amamos demasiado Kaen", fueron algunos de los que destacaron.