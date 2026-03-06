Canal RCN se pronuncia sobre supuesto fraude en votaciones de La casa de los famosos Colombia

El pasado viernes 29 de mayo, se terminó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, dejando como ganador a Alejandro Estrada, quien tuvo un 63.87% de votación.

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Mientras que Juanda Caribe obtuvo el 28.11%, Valentino Lázaro con el 4.29% y finalmente, Tebi Bernal logró el 3.72%.

Sin duda, una de las finales más comentadas en las redes sociales, ya que los fandoms estaban claros al votar por su famoso favorito y fueron ellos, quien, con meses de masiva participación en las votaciones, fueron quienes eligieron al actor como el ganador.

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Para el Team de Alejandro, era claro que él podía tener la victoria de la temporada, ya que, en las últimas semanas, él era el más apoyado a través de los votos y, por supuesto, los seguidores de los demás finalistas, conservaban la esperanza de que su famoso ganara.

Canal RCN rompe el silencio sobre supuesto fraude en La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN).

Finalmente, este fue el resultado y por eso, el Canal RCN emitió un comunicado a la opinión pública, aclarando la verdad sobre la dinámica de votación en al final de la tercera temporada de La casa de los famosos.

¿Qué dijo el comunicado a la opinión pública sobre el supuesto fraude en La votación de Canal RCN?

Canal RCN se permitió en informar a través de un comunicado a la opinión pública que, personas inescrupulosas están utilizando su imagen y nombre para difundir información falsa sobre las presuntas irregularidades, anulación de votos o alteración de resultados de las votaciones del reality La Casa de los Famosos Colombia 2026.

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¿Cuáles fueron las aclaraciones que dio el Canal RCN sobre el presunto fraude en La casa de los famosos Colombia?

A través de este comunicado, Canal RCN dejó claro que durante la jornada de votación no se presentó ningún inconveniente y tampoco se identificó algún tipo de fraude o manipulación durante el proceso.

Canal RCN se pronuncia sobre supuesto fraude en votaciones de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, se explicó que el Canal cuenta con una infraestructura tecnológica diseñada para proteger la integridad en la dinámica de participación y que, los sistemas de votación operan con mecanismos de monitoreo permanente.

Se especificó que hay filtros de ciberseguridad y herramientas para controlar los sistemas automatizados, o sea, en contra de los bots.

Por último, se reiteró que durante la final el pasado viernes, no se hallaron irregularidades o incidentes operativos que afectaran la estabilidad y seguridad de la plataforma o la confiabilidad del proceso de votación.