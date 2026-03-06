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Nicky Jam ya tiene telonera para su histórico concierto en Bogotá: ¿quién es?

Se conoce oficialmente quién será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Bogotá, este sábado 6 de junio en El Campín.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ella será la encargada de abrir el esperado concierto de Nicky Jam
Revelan quién será la telonera de Nicky Jam en El Campín. (Foto/ Canal RCN)

Este sábado 6 de junio, el cantante estadounidense Nicky Jam hará historia en Latinoamérica con su gira 'Tamo' Activo Tour, pues se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y promete una noche inolvidable para todos sus fanáticos.

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Esta fecha es esperada porque el artista promete volver con lo mejor de toda su trayectoria musical, desde los clásicos, hasta sus canciones actuales con las que ha hecho historia y es que él mismo mencionó que hará una gira por en todos los estadios del país.

Además, el estadounidense que se creció en Puerto Rico, le agradeció mucho a Colombia porque aquí sintió el apoyo desde los inicios de su carrera y siente esta patria como la suya, además que sus amigos están aquí, con quien ha podido colaborar.

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En esta cuenta regresiva para el concierto de Niky Jam, ya se tiene telonera, pues una mujer talentosa será la encargada de subir la energía en los primeros instantes previos a que el artista salga a la tarima.

¿Quién será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Bogotá?

Se trata de Brenda Roble s, una artista conocida en redes sociales como 'Bery' y por su contenido musical y precisamente, participó en la convocatoria para encontrar al telonero de Nicky Jam en Bogotá, este 6 de junio.

La joven artista que compartirá escenario con Nicky Jam en Bogotá
Ella será la encargada de abrir el esperado concierto de Nicky Jam.

La joven cantante se sorprendió con un video en su cuenta de Instagram, pues diseñó un cartel de ella junto a al reguetonero, a anunciado que estarían en el mismo Line Up en la capital del país.

Pero, además de su idea creativa, lo que más gustó fue su hermosa voz al interpretar 'Su tú la ves', uno de los exitosos temas del artista.

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¿Qué se debe tener en cuenta para el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

A pocos días de vivir esta experiencia con Nicky Jam y MegaLive, se debe tener en cuenta para el día de concierto que, la actitud debe estar a toda y por supuesto, estar dispuestos a estuchar clásicos del reguetón.

Revelan quién será la telonera de Nicky Jam en El Campín
La joven artista que compartirá escenario con Nicky Jam en Bogotá. (Foto/Canal RCN)

Además, se debe tener en cuenta el código de vestimenta, ya que el color será el negro muy al estilo del artista, pero, en cualquier caso, lo más importante es ir cómodos con las ganas de parchar y bailar con los amigos y familia.

El concierto comienza a las 9:00 PM y desde esa hora, se disfrutará de lo mejor del reguetón en vivo.

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