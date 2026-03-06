Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe habría confirmado su vínculo con Mariana Zapata y luego borró la prueba

Juanda Caribe generó controversia en redes tras publicar historia relacionada a su vinculo con Mariana Zapata y luego la eliminó.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juanda Caribe borró polémica historia sobre Mariana Zapata
Juanda Caribe publicó inesperada historia relacionada con Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Juanda Caribe causó revuelo en redes sociales tras publicar una polémica historia que subió y que a los pocos minutos borró, sin embargo, cuentas de entretenimiento lograron tomarle captura y publicarlo en redes.

Artículos relacionados

Precisamente, el finalista de La casa de los famosos Colombia 2026 ha causado recciones en sus cuentas sociales, tras su regreso a Barranquilla, pues el público está pendiente de cómo terminará su historia con Sheila Gándara.

Lo que hasta el momento se sabe es que, el humorista se reencontró con su hija Victoria y con mucho amor, presumió el conmovedor momento, pero hubo un detalle que llamó la atención del video y es que en él se ve a su mamá, pero no a la mamá de la niña.

Artículos relacionados

Esto abrió una pregunta y es si no se vio con Sheila en su reencuentro con la menor, pero al parecer, entre ellos las cosas podrían estar claras, o eso entendieron los internautas con la historia que él subió, para borrarla al rato.

¿Cuál es la historia que borró Juanda Caribe en relación Mariana Zapata?

Luego de subir una historia y un video en donde presumió el reencuentro con su hija, tras La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe subió una foto de un tatuaje en el que está plasmado el lema con Mariana Zapata.

Juanda Caribe publicó inesperada historia relacionada con Mariana Zapata
Juanda Caribe encendió rumores sobre Mariana Zapata con polémica historia. (Foto/ Canal RCN)

“Te creo, te quiero, te cuido y nunca abandono”, pero, además, el revuelo también sería por la canción que él puso en su historia y es “Ojalá” de Nanpa Básico, pues esto sería para algunos, una confirmación que supuestamente él iría en serio con su excompañera.

Artículos relacionados

En la imagen, el humorista escribió: “Va el primero. Me dieron ganitas”, añadiendo un corazón azul y rosa, haciendo referencia a su team blue.

¿Sheila Gándara reaccionó al reencuentro de Juanda Caribe con su hija?

Juanda Caribe subió su video del reencuentro con Victoria en la tarde de este miércoles 3 de mayo y a los minutos, Sheila Gándara reapareció en sus redes.

: Juanda Caribe encendió rumores sobre Mariana Zapata con polémica historia
Juanda Caribe borró polémica historia sobre Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, ella no mencionó nada del tema del regreso del humorista a la vida de su hija y a Barranquilla, al parecer, querrán manejar la situación de su relación en privado, sin hacer nada público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La dura situación que enfrenta la esposa de Epa Colombia Epa Colombia

Pareja de Epa Colombia rompió en llanto tras revelar dura situación con la empresaria

Karol Samantha rompió en llanto en redes tras hablar de difícil situación que estaría viviendo con Epa Colombia.

Alejandro Estrada regresó a su casa tras La casa de los famosos La casa de los famosos

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras La casa de los famosos; así fue su emotivo recibimiento

Alejandro Estrada compartió un emotivo mensaje al volver a su casa tras haber durado 138 días en La casa de los famosos Colombia.

Altafulla se pronunció tras rumores de paternidad Altafulla

Altafulla se pronunció tras rumores de paternidad y sorprendió con su mensaje: “Ya casi son tres”

Altafulla llamó la atención tras aparecer en una revelación de género y hacer un importante anuncio a sus seguidores.

Lo más superlike

Ella será la encargada de abrir el esperado concierto de Nicky Jam Nicky Jam

Nicky Jam ya tiene telonera para su histórico concierto en Bogotá: ¿quién es?

Se conoce oficialmente quién será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Bogotá, este sábado 6 de junio en El Campín.

La casa de los famosos

Canal RCN se pronuncia sobre supuesto fraude en votaciones de La casa de los famosos Colombia

Sueroterapia: qué es y para qué sirve el tratamiento intravenoso que recibió Greeicy Salud

¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho Talento internacional

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”