Juanda Caribe habría confirmado su vínculo con Mariana Zapata y luego borró la prueba

Juanda Caribe causó revuelo en redes sociales tras publicar una polémica historia que subió y que a los pocos minutos borró, sin embargo, cuentas de entretenimiento lograron tomarle captura y publicarlo en redes.

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Precisamente, el finalista de La casa de los famosos Colombia 2026 ha causado recciones en sus cuentas sociales, tras su regreso a Barranquilla, pues el público está pendiente de cómo terminará su historia con Sheila Gándara.

Lo que hasta el momento se sabe es que, el humorista se reencontró con su hija Victoria y con mucho amor, presumió el conmovedor momento, pero hubo un detalle que llamó la atención del video y es que en él se ve a su mamá, pero no a la mamá de la niña.

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Esto abrió una pregunta y es si no se vio con Sheila en su reencuentro con la menor, pero al parecer, entre ellos las cosas podrían estar claras, o eso entendieron los internautas con la historia que él subió, para borrarla al rato.

¿Cuál es la historia que borró Juanda Caribe en relación Mariana Zapata?

Luego de subir una historia y un video en donde presumió el reencuentro con su hija, tras La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe subió una foto de un tatuaje en el que está plasmado el lema con Mariana Zapata.

Juanda Caribe encendió rumores sobre Mariana Zapata con polémica historia. (Foto/ Canal RCN)

“Te creo, te quiero, te cuido y nunca abandono”, pero, además, el revuelo también sería por la canción que él puso en su historia y es “Ojalá” de Nanpa Básico, pues esto sería para algunos, una confirmación que supuestamente él iría en serio con su excompañera.

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En la imagen, el humorista escribió: “Va el primero. Me dieron ganitas”, añadiendo un corazón azul y rosa, haciendo referencia a su team blue.

¿Sheila Gándara reaccionó al reencuentro de Juanda Caribe con su hija?

Juanda Caribe subió su video del reencuentro con Victoria en la tarde de este miércoles 3 de mayo y a los minutos, Sheila Gándara reapareció en sus redes.

Juanda Caribe borró polémica historia sobre Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, ella no mencionó nada del tema del regreso del humorista a la vida de su hija y a Barranquilla, al parecer, querrán manejar la situación de su relación en privado, sin hacer nada público.