Alejandro Estrada regresó a su hogar después de su participación en La casa de los famosos Colombia y compartió con sus seguidores cómo fue el momento en el que volvió a reunirse con sus seres cercanos tras su salida del reality.

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¿Con qué porcentaje Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia con el 63,87 % de los votos del público. Con este resultado, superó a los demás finalistas y se quedó con el premio del programa, además de cerrar la competencia apagando las luces de la casa.

Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Los porcentajes finales quedaron de la siguiente manera:

Alejandro Estrada con el 63,87 %

Juanda Caribe con el 28,11 %

Valentino Lázaro con el 4,29 %

Tebi Bernal con el 3,73 %.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación y en entrevistas posteriores, Estrada ha señalado que su paso por el reality estuvo marcado por una estrategia basada en la comunicación y el manejo de situaciones dentro de la convivencia.

Alejandro Estrada se pronunció tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También ha explicado que entendió el formato como un juego en el que las decisiones y la forma de relacionarse con los demás eran clave para avanzar en la competencia.

Tras su salida, el actor ha reiterado en distintos espacios que su intención siempre fue mantener coherencia en su comportamiento dentro del programa y que el apoyo del público fue determinante en su victoria.

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¿Cómo fue el recibimiento de Alejandro Estrada en su hogar?

A través de sus redes sociales, Alejandro Estrada compartió detalles del momento en el que regresó a su casa después de 138 días encerrado. En el video se observa cómo fue recibido por personas cercanas, entre abrazos, felicitaciones y muestras de afecto tras su regreso.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de elementos con diseños de zorro, símbolo con el que el actor se identificó durante su participación en el reality. Estos objetos hicieron parte de los gestos de bienvenida preparados para su llegada.

En la grabación también se le ve compartiendo con sus allegados, cantando, comiendo y dedicando unas palabras de agradecimiento. Allí destacó el acompañamiento recibido e invitó a sus cercanos a celebrar el reencuentro tras su paso por el programa.

El momento fue compartido en sus redes y generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada detalle de su regreso a la vida cotidiana después del reality.