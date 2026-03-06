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La Liendra explicó por qué se distanció de Yaya Muñoz tras La casa de los famosos Colombia

Yaya Muñoz habló sobre el distanciamiento con La Liendra tras La casa de los famosos Colombia y explicó qué ocurrió entre ellos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Liendra explicó por qué se distanció de Yaya Muñoz
La Liendra se distanció de Yaya Muñoz por Jose Rodríguez / (Foto del Canal RCN)

Las relaciones entre exparticipantes de La casa de los famosos Colombia siguen generando conversación en redes sociales. En esta ocasión, La Liendra y Yaya Muñoz volvieron a ser mencionados luego de conocerse detalles sobre su distanciamiento tras el reality.

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¿Qué pasó entre La Liendra y Yaya Muñoz tras La casa de los famosos Colombia?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, la interacción entre La Liendra y Yaya Muñoz cambió en redes sociales, especialmente cuando los internautas notaron que dejaron de seguirse.

Este detalle aumentó las dudas sobre un posible distanciamiento entre ambos exparticipantes, quienes compartieron convivencia dentro del reality.

¿Qué pasó entre La Liendra y Yaya Muñoz tras La casa de los famosos Colombia?
En redes recuerdan la amistad de La Liendra y Yaya Muñoz / (Foto del Canal RCN)

El tema no quedó solo en redes. Yaya Muñoz decidió abordar la situación directamente en un encuentro posterior con algunos compañeros del programa, donde buscó respuestas claras sobre el cambio en la relación que venía generando comentarios entre los fans.

"Yo pensaba que nuestra amistad iba a ser muy fuerte por mucho tiempo. Afortunadamente, de esa amistad entre La Liendra, mi expareja y Dani me quedó una bonita amistad con Dani", comentó.

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En ese espacio, la conversación se dio de manera directa, enfocándose en las razones detrás de la decisión de dejar de interactuar públicamente, algo que para los internautas fue evidente tras el final del reality.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el distanciamiento con La Liendra?

Yaya Muñoz explicó que el cambio en la interacción con La Liendra le generó inquietud, ya que durante el reality sintió que habían construido una relación cercana de convivencia y compañerismo. Por eso, al notar el distanciamiento en redes sociales, decidió preguntarle directamente por la situación.

Según su relato, en la conversación él le explicó que su decisión estaba relacionada con “códigos de amistad”, haciendo referencia al vínculo previo que Yaya tuvo con José Rodríguez, cercano al creador de contenido.

"Las novias de mis amigos no son mis amigas", le dijo La Liendra.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el distanciamiento con La Liendra?
La Liendra recordó la historia de José Rodríguez y Yaya Muñoz / (Foto del Canal RCN)

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Yaya también mencionó que, aunque no compartía completamente esa postura, entendió su punto de vista y optó por respetar la forma en que él maneja sus relaciones personales después de experiencias compartidas en el reality.

Así mismo, invitó a sus seguidores a que compartieran su opinión sobre la situación, preguntándoles cómo actuarían en un caso similar y si consideran válido mantener o cortar el seguimiento en redes sociales dependiendo de las relaciones personales.

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