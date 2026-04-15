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Westcol desata burlas tras intentar comprar lujoso auto y no saber cómo cerrar sus puertas

Westcol causó risas en redes luego de mostrar que iba a comprar un lujoso auto y no supo cómo se cerraban las puertas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Westcol protagoniza curioso momento al no saber cerrar las puertas de un auto de lujo
Westcol desata risas al no saber cerrar un lujoso auto que estaba a punto de comprar. (Fotos: AFP y Freepik)

Westcol protagonizó un curioso momento luego de mostrar que iba a comprar un lujoso auto convertible con puertas tipo tijera, las cuales se abren de forma vertical hacia arriba, quedando cerca del parabrisas del vehículo.

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¿Qué pasó con Westcol y el lujoso auto que iba a comprar?

En un video que circula en redes, se puede ver al streamer colombiano interactuando con el vehículo mientras recibía indicaciones del vendedor.

En medio de la situación, la persona le pregunta si sabe cómo cerrar la puerta del auto.

Westcol protagoniza curioso momento al no saber cerrar las puertas de un auto de lujo
Westcol desata risas al no saber cerrar un lujoso auto que estaba a punto de comprar. (Foto: AFP)

Westcol responde de inmediato y sin dudar que sí y procede a tomar la puerta con la mano, deslizándola hacia abajo: “si, obvio”.

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Sin embargo, la persona que lo acompañaba interviene y habla directamente a la cámara, señalando que la forma en la que lo hizo no era la adecuada y lanzando fuerte comentario: “poco elegante”.

Posteriormente, esta misma persona muestra el funcionamiento correcto de la puerta, abriéndola con unos toques, mientras Westcol observa con sorpresa el mecanismo del vehículo.

Luego, el vendedor se dirige nuevamente a Westcol y le ofrece una disculpa por lo dicho: “perdona por lo poco elegante”, le dice.

Westcol protagoniza curioso momento al no saber cerrar las puertas de un auto de lujo
Westcol desata risas al no saber cerrar un lujoso auto que estaba a punto de comprar. (Foto: AFP)

En ese momento, las personas que se encontraban presentes reaccionaron con risas ante la situación.

¿Por qué Westcol causó burlas tras internar comprar el lujoso auto?

En el video, Westcol aparece rascándose la cabeza y diciendo algunas palabras tras pasar la pena.

Posteriormente, el vendedor le muestra nuevamente cómo cerrar la puerta sin necesidad de tocarla directamente.

Ante esto, el streamer colombiano reacciona con asombro y expresa su impresión frente al funcionamiento del vehículo: “Qué chimba”.

Tras la publicación del video, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Algunos usuarios preguntaron si finalmente realizó la compra del auto, mientras que otros dejaron burlas tras ver lo ocurrido.

Entre los mensajes que se leyeron en la publicación se encontraban comentarios como: “Por eso dicen que la clase no se compra” o “ eso no es elegancia, eso es falta de información.

Como bien se conoce el colombiano a revelado desde hace unos días que esta de visita en China con su pareja Luisa Castro.

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