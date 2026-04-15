Yeferson Cossio hace broma a su hermana y lanza indirecta a sus problemas legales: ¿qué hizo?

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una nueva broma a su hermana Gisella, un tipo de contenido por el que es ampliamente conocido.

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Sin embargo, en esta ocasión, el video no solo provocó reacciones por la situación, sino también por una indirecta relacionada con el problema legal que enfrenta actualmente con una aerolínea.

El influencer publicó el momento a través de sus plataformas digitales, donde evidenció tanto la reacción de su hermana como el comentario que varios usuarios interpretaron como una referencia directa a su situación reciente.

Yeferson Cossio hace broma a su hermana y revive polémica con Avianca (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la broma que le hizo Yeferson Cossio a su hermana?

Yeferson Cossio compartió en sus redes sociales una broma dirigida a su hermana Gisella, quien se encontraba dormida al momento de los hechos.

El video muestra cómo el creador de contenido prepara un dispositivo conocido como “pedo químico”, el cual genera una pequeña explosión acompañada de un fuerte y desagradable olor.

En las imágenes se observa que Cossio espera el momento exacto para que el artefacto se active. Una vez ocurre la detonación, Gisella reacciona de inmediato con un grito y se despierta sin entender qué está pasando.

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Segundos después, el olor comienza a expandirse en el lugar, lo que provoca una reacción física en la mujer, quien empieza a toser y a presentar arcadas debido a la intensidad del aroma. Mientras tanto, el influencer la saluda con normalidad, manteniendo el tono de la broma.

Al notar lo sucedido, Gisella identifica que se trata de una broma de su hermano y responde lanzándole el artefacto, al tiempo que le pide que se retire del lugar, señalando que no tiene ropa puesta. Durante ese momento, continúa manifestando incomodidad por el olor, repitiendo expresiones de rechazo.

¿Cuál fue la indirecta que tiró Yeferson Cossio a cierta aerolínea?

El video también generó conversación debido a una aparente indirecta relacionada con el conflicto que el influencer mantiene con Avianca.

Actualmente, Yeferson Cossio enfrenta un problema legal con la aerolínea, luego de ser señalado por presuntamente haber utilizado un dispositivo similar durante un vuelo transcontinental que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid.

De acuerdo con lo informado, la aerolínea indicó que el hecho pudo generar incomodidad entre los pasajeros y la tripulación, además de posibles riesgos dentro del vuelo. Por esta razón, se contemplarían sanciones y acciones legales en su contra.

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Frente a estas acusaciones, Cossio ha negado haber realizado una broma de manera intencional durante el vuelo. Según su versión, el dispositivo se activó por accidente, asegurando que en ningún momento buscó afectar a otras personas a bordo.

Aunque no mencionó directamente a la aerolínea en el video, varios usuarios interpretaron el uso del mismo tipo de artefacto en su contenido reciente como una referencia indirecta a la polémica.

“Fijo me vetan también de la casa por el pedo”, escribió

El caso continúa generando reacciones en redes sociales, donde seguidores y críticos del influencer han debatido tanto sobre el contenido de sus bromas como sobre la situación legal que enfrenta.