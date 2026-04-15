Sebastián Yatra reveló que aún duerme en la misma cama que sus papás: esta es la emotiva razón

El cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió al revelar que, pese a su éxito internacional, aún duerme en la misma cama que sus padres cuando los visita. El artista explicó que detrás de esta particular costumbre hay una razón profundamente emotiva.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Por qué Sebastián Yatra duerme en la misma cama que sus papás?

En entrevista con un medio radial Sebastián Yatra hizo una inesperada revelación de su vida privada: aún duerme con sus padres en la misma cama. El joven artista explicó que la razón detrás de esto está en que no tiene mucho contacto con ellos de manera presencial y cuando logra visitarlos es una manera de estar más cerca de ellos.

La confesión de Sebastián Yatra sobre sus papás que tocó el corazón de muchos. (fOTO afp: Ronda Churchill ).

"Siempre, todavía... Además mis papás tienen esa cama que se levanta el espaldar, entonces yo veo poco a mis papás, cuando voy allá duermo en la cama de ellos”

Así mismo expresó que sus papás eran consientes de su compañía y para su comodidad ellos le ceden la cama para que descanse mejor, mientras él pasa tiempo tranquilo leyendo, escuchando música y conversando con ellos antes de dormirse.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

“Mi mamá y mi papá a veces se pasan al sofá para yo poder dormir en la cama, pero es un momento en el que yo trabajo todo el día, llego ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música de piano y nos quedamos hablando y me duermo ahí"

¿Cómo reaccionaron los fans de Yatra al revelar que duerme en la misma cama que sus papás?

La confesión de Sebastián Yatra sobre dormir en la misma cama que sus padres desató una ola de reacciones llenas de ternura entre sus seguidores.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin y Karola ya tuvieron su primera conversación tras La casa de los famosos: escucha el audio

Comentarios como: “Que lindo, mientras los tengas no lo dejes de hacer, es un privilegio y maravilloso tener el calor y amor de ellos”, “Yo siempre que estaba en la casa de mi mamá dormí con ella”, “Tan bello, el es un niño grandote”, fueron algunos de los más destacados.

Lo cierto es que más allá de lo curioso de la confesión, muchos coincidieron en que se trata de un gesto cargado de cariño que refleja la cercanía que Yatra mantiene con sus padres.