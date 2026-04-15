Mariana Zapata rompió en llanto tras discusión con Beba en La casa de los famosos Colombia

En una reciente conversación que sostuvo Juanda Caribe y Mariana Zapata, ambos participantes abrieron su corazón para mostrar su lado más vulnerable, en especial la antioqueña, quien rompió en llanto en medio del conflicto que enfrenta con Valerie de la Cruz.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su reciente conflicto con Beba?

Durante el diálogo que se dio con Juanda, quien estaba personificado en ese momento como 'El Dominicano', Mariana reveló detalles de lo que le dijeron Alexa Torrex y Alejandro Estrada tras enterarse de su discusión con Beba.

"Alejandro y Alexa me cogieron y me dijeron, ustedes son muy diferentes, y Alexa me dijo yo sé que usted afuera no sería amiga de Beba porque han peleado un montón y me dijo tú por qué sigues siendo amiga de ella si tantas cosas te molestan", señaló.

Así mismo, contó que Alejandro le insinuó que, poco a poco el mismo juego le iría mostrando la verdad de quién es quién. Frente a esto, la paisa no dudó en defender su amistad con la barranquillera al decir lo siguiente.

"Y aunque estábamos p3leando yo dije... porque si yo la quiero de verdad no me voy a alejar de ella porque tuvimos una pel3a", agregó.

Mariana Zapata se desahogó con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Juanda quiso recordarle a su compañera las palabras de su padre durante el 'Congelado', quien le dijo que debía jugar sola, además, le dio un ejemplo con el que le hizo caer en cuenta que, dado el caso y teniendo en cuenta que se trata de una competencia, nadie se va a detener para esperarla.

Al escuchar las palabras de Juanda, se quebró en llanto, pues señaló que ella si sería capaz de esperar y ayudar a sus compañeros, aun sabiendo que en este juego solo gana uno.

Mariana Zapata rompió en llanto tras conflicto con Beba. Foto | Canal RCN.

En medio del llanto de Zapata, Juanda salió de su personaje para hacerle ver que, ella es una de las participantes a las que le ha entregado "su libreta en blanco", lo anterior como una expresión de aquellos con los que ha conectado desde su versión más real.