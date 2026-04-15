Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Zapata rompió en llanto tras discusión con Beba en La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata se desahogó con Juanda Caribe en una conversación en la que dejó ver qué opina de su compañera Beba.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata se quebró tras conversación con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

En una reciente conversación que sostuvo Juanda Caribe y Mariana Zapata, ambos participantes abrieron su corazón para mostrar su lado más vulnerable, en especial la antioqueña, quien rompió en llanto en medio del conflicto que enfrenta con Valerie de la Cruz.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su reciente conflicto con Beba?

Durante el diálogo que se dio con Juanda, quien estaba personificado en ese momento como 'El Dominicano', Mariana reveló detalles de lo que le dijeron Alexa Torrex y Alejandro Estrada tras enterarse de su discusión con Beba.

"Alejandro y Alexa me cogieron y me dijeron, ustedes son muy diferentes, y Alexa me dijo yo sé que usted afuera no sería amiga de Beba porque han peleado un montón y me dijo tú por qué sigues siendo amiga de ella si tantas cosas te molestan", señaló.

Así mismo, contó que Alejandro le insinuó que, poco a poco el mismo juego le iría mostrando la verdad de quién es quién. Frente a esto, la paisa no dudó en defender su amistad con la barranquillera al decir lo siguiente.

"Y aunque estábamos p3leando yo dije... porque si yo la quiero de verdad no me voy a alejar de ella porque tuvimos una pel3a", agregó.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata se desahogó con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Juanda quiso recordarle a su compañera las palabras de su padre durante el 'Congelado', quien le dijo que debía jugar sola, además, le dio un ejemplo con el que le hizo caer en cuenta que, dado el caso y teniendo en cuenta que se trata de una competencia, nadie se va a detener para esperarla.

Al escuchar las palabras de Juanda, se quebró en llanto, pues señaló que ella si sería capaz de esperar y ayudar a sus compañeros, aun sabiendo que en este juego solo gana uno.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata rompió en llanto tras conflicto con Beba. Foto | Canal RCN.

En medio del llanto de Zapata, Juanda salió de su personaje para hacerle ver que, ella es una de las participantes a las que le ha entregado "su libreta en blanco", lo anterior como una expresión de aquellos con los que ha conectado desde su versión más real.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García lanza indirecta y usuarios la vinculan con Mariana Zapata. Karina García

Karina García habría lanzado fuerte indirecta a Mariana Zapata: “pa’ que tenga mi corazón toca…”

Karina García compartió un mensaje sobre la personalidad y lo relacionan con Mariana Zapata tras lo ocurrido con Beba.

Laura Bozzo impacta al someterse a doloroso procedimiento tras problema de salud Laura Bozzo

Laura Bozzo se sometió a doloroso procedimiento tras percance de salud

Laura Bozzo se sometió a un doloroso procedimiento médico tras un percance de salud, el cual mostró en un video.

Westcol protagoniza curioso momento al no saber cerrar las puertas de un auto de lujo Westcol

Westcol desata burlas tras intentar comprar lujoso auto y no saber cómo cerrar sus puertas

Westcol causó risas en redes luego de mostrar que iba a comprar un lujoso auto y no supo cómo se cerraban las puertas.

Lo más superlike

Montano le declaró su amor a Alexa Torrex tras presentación en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Artista invitado en La casa de los famosos sorprende al declarar su amor a Alexa Torrex; esto dijo

Montano lanzó mensaje de amor a Alexa Torrex tras su presentación en La casa de los famosos y le recordaron a Tebi y a Jhorman.

Reconocida actriz falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final Viral

Reconocida actriz de cine falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene? Salud

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene?

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?