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Sara Corrales revela nuevos detalles sobre la llegada de Mila, su primera hija; así se prepara

Sara Corrales generó todo tipo de reacciones al compartir con qué accesorios vestirá a Mila, su primera hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Corrales revela nuevos detalles sobre la llegada de Mila
Sara Corrales muestra los accesorios de Mila / (Foto de AFP y Freepik)

Sara Corrales continúa generando conversación tras compartir nuevos detalles relacionados con su embarazo. La actriz continúa sorprendiendo al mostrar cómo se prepara para la llegada de Mila, su primera hija.

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¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre su embarazo?

Sara Corrales ha compartido diferentes aspectos de su embarazo a través de redes sociales y entrevistas, donde ha confirmado información clave sobre la llegada de su hija.

En diciembre de 2025, la actriz y su pareja revelaron que esperan una niña, a quien llamarán Mila. Según lo informado, la bebé nacerá en mayo de 2026 en México, país donde la pareja reside actualmente y donde han construido su entorno familiar.

¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre su embarazo?
Sara Corrales presume su embarazo en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

En su etapa de embarazo, la actriz ha mostrado parte de su rutina diaria, incluyendo actividad física adaptada y algunos preparativos en casa, como el espacio destinado para la bebé y los elementos necesarios para su nacimiento.

Además, ha expresado su intención de considerar un parto natural, manteniendo una postura abierta frente a lo que recomienden los profesionales de salud.

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¿Cómo se prepara Sara Corrales para recibir a su hija?

A través de sus redes sociales, Sara ha llamado la atención al compartir cómo se prepara para la llegada de Mila. En sus historias ha dejado ver que ya cuenta con algunos juguetes y accesorios de cuidado para bebés.

Sin embargo, un nuevo episodio llamó la atención porque, tras revelar que se encuentra próxima a dar a luz, Corrales mostró los accesorios de belleza que ha preparado para su bebé. La actriz ha destacado que realizó algunas compras con ayuda de su prometido.

A través de una historia, Sara llamó la atención al compartir la imagen de una mujer con un moño, haciendo referencia a que, según lo previsto, Mila tendrá moños hasta que sea grande.

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¿Quién es Damián Pasquini, pareja de Sara Corrales?

Damián Pasquini es un empresario argentino y experto en marketing. Actualmente es esposo de Sara Corrales. Tiene 43 años y ha desarrollado gran parte de su vida profesional en México.

En varias ocasiones ha destacado que comparte, intereses como el ejercicio, los viajes y el estilo de vida saludable, aspectos que suelen mostrar en sus redes sociales.

¿Quién es Damián Pasquini, pareja de Sara Corrales?
Damián Pasquini es la pareja de Sara Corrales / (Foto de AFP)

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2025 y, meses después, anunciaron que esperaban su primera hija. Según han relatado, su relación inició tras una presentación realizada por amigos en común.

En redes destacan que, desde su primer encuentro en México, ambos comenzaron a proyectar una vida en pareja, consolidando su relación con el paso del tiempo.

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