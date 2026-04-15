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Sale a la luz video del último adiós de Dayana Jaimes a Martín Elías tras su fallecimiento

Martín Elías cumplió 9 años de su fallecimiento y un gesto de Dayana Jaimes generó conversación en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Dayana Jaimes protagonizó video en el que se despidió de Martín Elías tras su fallecimiento
Dayana Jaimes le dio beso de despedida a Martín Elías / (Foto de AFP)

A nueve años de la muerte de Martín Elías, un video que circula en redes sociales ha reactivado el interés sobre uno de los momentos más recordados tras su despedida: el último adiós de Dayana Jaimes.

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¿Cómo falleció Martín Elías?

Martín Elías falleció el 14 de abril de 2017 tras un accidente de tránsito en la vía que conecta Tolú con San Onofre, en el departamento de Sucre. El hecho ocurrió en el sector de Aguas Negras, donde la camioneta en la que viajaba perdió el control y terminó volcada.

¿Cómo falleció Martín Elías?
En redes recuerdan el fallecimiento de Martín Elías / (Foto de AFP)

Según las investigaciones, el vehículo se movilizaba a una velocidad superior a la permitida en la zona, lo que habría influido en el desenlace. Tras el accidente, el artista fue trasladado a un centro médico y posteriormente a la Clínica Santa María de Sincelejo.

Los reportes médicos indicaron que presentaba múltiples lesiones en el tórax y la cabeza. Durante su atención sufrió varios paros y fue intervenido quirúrgicamente. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

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¿Cómo fue la despedida de Dayana Jaimes a Martín Elías?

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en que el cuerpo del cantante se encontraba en el féretro. En las imágenes se observa cómo Dayana se acerca acompañada por dos personas que la apoyan para caminar.

Al llegar, quienes estaban presentes abren el féretro, permitiendo ver al artista. Según lo que se observa en el video, Dayana le expresa su amor y se acerca para despedirse con un beso. Los asistentes la acompañaron con mensajes de fortaleza y aplausos.

El registro ha sido compartido nuevamente en distintas plataformas, generando comentarios sobre el impacto de ese momento.

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¿Qué dijo Dayana Jaimes tras conmemorar la muerte de Martín Elías?

En el marco del aniversario, Dayana Jaimes compartió un mensaje en el que habló sobre el proceso que ha vivido desde la muerte del cantante. Agradeció a quienes le han enviado palabras de apoyo y explicó cómo ha enfrentado la ausencia con el paso del tiempo.

En su testimonio, señaló que uno de los mayores retos fue continuar su vida mientras cuidaba a su hija. También mencionó que, aunque en algunos momentos tuvo dudas, ha encontrado herramientas para seguir adelante.

¿Qué dijo Dayana Jaimes tras conmemorar la muerte de Martín Elías?
Dayana Jaimes se pronunció tras los 9 años de la muerte de Martín Elías / (Foto de AFP)

Jaimes expresó que su experiencia le permitió transformar el dolor en una forma de valorar lo vivido junto al artista. Además, envió un mensaje dirigido a mujeres que atraviesan situaciones similares, invitándolas a avanzar paso a paso.

Finalmente, indicó que su proceso ha estado marcado por aprendizajes y cambios personales, lo que, según sus palabras, le ha permitido reconstruir su vida con el tiempo.

 

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