Carla Giraldo reaccionó a una publicación de Sheila Gandara junto a su hija: esto dijo

La vida personal de los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 sigue generando conversación, incluso fuera del reality. Esta vez, Carla Giraldo reaccionó a una celebración protagonizada por la hija de Juanda Caribe.

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¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Sheila?

La situación entre Juanda Caribe y su pareja, Sheila Gándara, ha estado bajo el foco público en las últimas semanas. Todo comenzó en febrero de 2026, cuando se hicieron virales unos presuntos chats entre el comediante y una influencer colombiana.

Según lo que circuló en redes, estos coqueteos habrían ocurrido mientras Sheila se encontraba en embarazo. Tras esto, Sheila eliminó o archivó varias fotografías junto a Juanda en su Instagram, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible ruptura.

Sheila ocultó sus fotografías junto a Juanda Caribe / (Fotos del Canal RCN)

Posteriormente, durante una transmisión en vivo, explicó que se enteró de la situación al mismo tiempo que el público y que prefería abordar el tema en privado.

Desde entonces, ha mantenido una postura reservada y ha reiterado que su prioridad es su hija, evitando profundizar en detalles públicos sobre su relación.

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¿Cómo celebró Sheila el cumple mes de su bebé?

En medio de este contexto, Sheila ha seguido compartiendo momentos relacionados con la crianza de su hija Victoria. A través de redes sociales, ha publicado contenido en el que muestra avances y experiencias de su bebé.

Sheila celebró el cumple mes de Victoria, su hija / (Foto del Canal RCN)

El 15 de abril llamó la atención un video en el que celebró los 10 meses de su hija. En la grabación, se observa a la menor dando sus primeros pasos, allí expresó que cada una de sus decisiones se enfocan en el bienestar de la niña.

"Siempre voy a querer lo mejor para ella", destacó.

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¿Cómo reaccionó Carla Giraldo tras la publicación de Sheila?

El video no solo generó comentarios entre seguidores, sino también entre figuras públicas. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Colombia.

A través de la sección de comentarios, Giraldo escribió un mensaje breve:

“Increíble acaba de decir eso”, escribió.

Esta respuesta fue interpretada por internautas como una reacción al momento que vivía la bebé en el video. Aunque la presentadora no amplió su comentario, su intervención fue suficiente para que los usuarios destacaran la cercanía del mensaje.