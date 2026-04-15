Karola sorprendió al recordar la experiencia paranormal que vivió; así fue el momento

Karola continúa generando conversación en redes sociales tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Esta vez, no fue por su paso en el reality, sino por un relato paranormal que despertó interés entre los internautas.

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¿Por qué Karola salió de La casa de los famosos Colombia?

Karola salió de La casa de los famosos Colombia 2026 el domingo 12 de abril, luego de una dinámica que cambió el rumbo del juego.

La producción implementó un llamado “castigo histórico”, en el que todos los participantes fueron enviados directamente a la placa de nominados debido a conflictos y faltas a las normas de convivencia.

Karola salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En esta ocasión, el público no votó para salvar, sino para eliminar. Este sistema, conocido como votación en negativo, llevó a que los televidentes eligieran quién debía abandonar la competencia.

Karola llegó a la instancia final junto a Alejandro Estrada, y los resultados marcaron su salida con el 67.26 % de los votos, frente al 28.76 % de su compañero.

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¿Qué dijo Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras abandonar el reality, Karola se pronunció en distintos espacios y redes sociales sobre su experiencia. En entrevistas, aseguró que siempre se mostró tal como es, defendiendo su forma directa de expresarse durante la competencia.

También reconoció que algunas de sus reacciones pudieron ser desmedidas, especialmente en medio de discusiones con otros participantes. Karola aclaró que todo fue causa de la presión del momento.

Karola reveló detalles de su participación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Respecto a la votación, manifestó sorpresa por el resultado, aunque agradeció el respaldo de quienes apoyaron su paso por el programa. Además, al momento de salir, dejó nominado a Alejandro Estrada, argumentando que hacía parte de su estrategia.

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¿Qué experiencia paranormal compartió Karola?

En una entrevista con El Cartel de la Mega, Karola fue consultada sobre experiencias paranormales. Allí relató un episodio que, según explicó, ha sido la única de ese tipo en su vida.

Contó que en una ocasión se dirigía a la cocina cuando percibió una presencia detrás de ella. Ante esa sensación, decidió hablar en voz alta y retar a que algo se moviera si había alguien allí. En ese momento un plato cayó de manera inmediata.

El relato generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos internautas afirmaron sentirse identificados con situaciones similares, mientras otros cuestionaron lo ocurrido.