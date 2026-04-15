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Karina García reaccionó tras el disgusto entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Col

Karina García reveló inesperado detalle sobre Mariana Zapata tras su discusión con Beba en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García reaccionó tras el disgusto entre Mariana Zapata y Beba
Karina García afirmó que Mariana Zapata es muy orgullosa / (Fotos del Canal RCN)

Un nuevo cruce dentro de La casa de los famosos Colombia volvió a incrementar la conversación digital. En esta ocasión, fueron Beba y Mariana Zapata quienes generaron todo tipo de reacciones.

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¿Qué pasó entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

El martes 14 de abril, volvieron las diferencias a La casa de los famosos Colombia 2026. En esta ocasión, el cruce de palabras se dio entre una de las amistades más destacadas de la convivencia: la de Beba y Mariana Zapata.

Las participantes discutieron durante la prueba de presupuesto. A partir de ello, Mariana le reveló a Valentino lo cansada que está de las actitudes de Beba, pues afirmó que suele ser grosera todo el tiempo.

¿Qué pasó entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?
Mariana Zapata reveló que está cansada de Beba en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Esto ocurrió mientras Beba, casualmente, iba pasando por el sitio en el que se encontraba Mariana. Por esta razón, pudo escuchar toda la conversación, lo que derivó en una reacción inmediata que cambió el ambiente dentro de la casa.

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¿Cómo reaccionó Beba tras las palabras de Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Cuando Beba escuchó todo, reaccionó y le dijo a Mariana que eso era todo lo que necesitaba oír para irse de la habitación del líder, lugar en el que se encontraba durmiendo junto a ella. Posteriormente, fue al dormitorio y sacó sus cosas.

Minutos después, habló con Valentino y lloró al expresar que le dolió escuchar a Mariana. Además, señaló que sentía una gran decepción tras oír esas palabras, tanto que ni siquiera podía repetirlas.

¿Cómo reaccionó Beba tras las palabras de Mariana en La casa de los famosos Colombia?
Beba se mostró molesta tras las palabras de Mariana Zapata La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Este momento generó múltiples comentarios en redes sociales, donde los internautas afirman que la relación entre ambas participantes podría verse afectada en los próximos días.

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¿Cómo reaccionó Karina García tras la discusión de Mariana y Beba?

Mientras se encontraba en ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia?’, Karina García reaccionó al momento junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, también panelistas del programa.

Todos coincidieron en que se trataba de uno de los momentos más inesperados de la temporada, pues, según afirmaron, podría cambiar el rumbo de algunas relaciones dentro de la casa, especialmente la de Beba y Mariana.

En ese contexto, Karina respondió afirmativamente y destacó que había que esperar a ver cómo se iniciaba la conversación entre ambas. Así mismo, afirmó que Mariana Zapata es una persona orgullosa y que, en ese caso, se notaba que Beba “daría el brazo a torcer”.

Las reacciones continúan en redes, donde usuarios siguen atentos a cómo evolucionará este conflicto dentro del reality que se transmite todas las noches, a las 8:00 p.m. por Canal RCN o su aplicación oficial.

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