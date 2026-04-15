Alejandro Estrada asustó a Valentino Lázaro y Campanita en La casa de los famosos; ¿cómo reaccionaron?

Alejandro Estrada se divirtió como un niño asustando a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada lima asperezas con sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue la broma de Alejandro Estrada a Valentino Lázaro y Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

Parece que las diferencias de varios de los participantes con Alejandro son cosas del pasado.

Luego de la eliminación de Karola y la expulsión de Eidevin, el cucuteño se ha mostrado más alegre y cercano con sus contrincantes.

Los famosos han estado compartiendo más tiempo y espacio dentro de la casa más famosa del país, demostrando que los integrantes del top 10 quieren llevar una convivencia más tranquila y estable.

Alejandro aprovechó una piscina de pelotas para asustar a Valentino Lázaro y a Campanita en complicidad con Alexa Torrex.

En el video se puede ver cómo reaccionaron Valentino y Campanita a la broma del que han señalado como su rival directo en la competencia.

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¿Cómo reaccionaron Valentino Lázaro y Campanita a la broma que les hizo Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Ambos se llevaron un gran susto, pero les resultó graciosa y divertida la situación. Asimismo, se ha visto a los concursantes compartiendo juegos y actividades de una manera más amena, lo que refleja un ambiente distinto al que se vivía semanas atrás.

La eliminación de Karola y la expulsión de Eidevin marcaron un antes y un después en la convivencia.

Con la salida de dos de los personajes más polémicos, los participantes parecen haber encontrado un equilibrio que les permite disfrutar más de las dinámicas.

Las tensiones disminuyeron y las discusiones se redujeron, dando paso a momentos de diversión como el protagonizado por Alejandro.

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Incluso después de la función de cine, en la que se revelaron varias estrategias, ninguno de los habitantes reaccionó con reclamos, lo que evidencia que prefieren guardar sus argumentos para las galas de nominación y posicionamiento.

La convivencia en La casa de los famosos Colombia atraviesa un momento de calma que contrasta con los enfrentamientos pasados.

Sin embargo, la competencia sigue avanzando y las nominaciones de cada semana pueden cambiar el panorama en cuestión de horas.

Por ahora, los habitantes disfrutan de un ambiente más sano, con bromas, juegos y actividades que fortalecen la convivencia, mientras el público espera con expectativa cómo se desarrollará la próxima gala.