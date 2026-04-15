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Paola Jara generó revuelo tras presumir el lujoso closet de Emilia, su hija

Jessi Uribe generó comentarios en redes al mostrarse “perdido” al ver todas las prendas del closet de Emilia, su hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Paola Jara generó revuelo tras presumir el lujoso closet de Emilia
Paola Jara presumió el closet de Emilia / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La vida familiar de Paola Jara y Jessi Uribe volvió a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que compartieran un nuevo detalle sobre Emilia, su hija.

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¿Qué ha dicho Jessi Uribe sobre Emilia, su hija?

El nacimiento de Emilia, la primera hija de Jessi Uribe con Paola Jara, se convirtió en uno de los temas más comentados en la farándula colombiana. Desde su llegada en noviembre de 2025, el cantante ha compartido mensajes centrados en su experiencia como padre.

Al anunciar el nacimiento el 19 de noviembre de 2025, expresó que era “una razón más para agradecer”, dejando ver el significado que tiene la menor en su vida.

Además, explicó que el nombre Emilia surgió tras una búsqueda en la Biblia y que tiene un mensaje especial.

¿Qué ha dicho Jessi Uribe sobre Emilia, su hija?
Jessi Uribe revela detalles sobre Emilia, su hija / (Foto de AFP y Freepik)

En diferentes espacios, Jessi ha reiterado que su hija no llegó para llenar vacíos, sino para fortalecer su entorno familiar. También ha mencionado que espera que Emilia construya una relación cercana con sus hermanos mayores.

Sobre el futuro, el artista ha compartido que le gustaría que Emilia explore la música, aunque ha sido claro en que su prioridad es acompañarla en su crecimiento. Este momento, según ha dicho, representa un cambio importante en su vida personal y profesional.

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¿Cómo es el closet de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

A través de un video publicado por Paola Jara, se pudo ver a Jessi Uribe mientras elegía el vestuario de Emilia. En las imágenes, el cantante revisa varias prendas y comenta sobre ellas, mientras la artista graba la escena.

Durante el momento, Jessi cuestionó si algunas prendas venían completas, lo que generó las risas de Paola, quien afirmó que él tendría la misión de organizar el vestuario de la bebé.

"Tienes que armarle todo el look", dijo Paola

Sin embargo, más allá de ese intercambio, lo que captó la atención fue la cantidad de ropa de la bebé.

En el video se observan diferentes tipos de prendas organizadas, entre ellas camisas, camisetas, vestidos, pantalones y mamelucos. La toma general permitió ver la variedad de opciones disponibles para distintas ocasiones.

Tras la publicación, los internautas comentaron el contenido, señalando que Emilia cuenta con múltiples alternativas de vestuario. Algunos destacaron la organización del espacio, mientras otros se enfocaron en la participación de Jessi Uribe en la elección de la ropa.

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