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Omar Murillo habló de su relación con Koral Costa en medio de rumores sobre su orientación

Omar Murillo generó reacciones luego de referirse al tema que ha dado de qué hablar en los últimos días.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Omar Murillo rompe el silencio sobre Koral Costa.
Omar Murillo rompe el silencio sobre Koral Costa. (Foto Canal RCN).

Omar Murillo volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras referirse públicamente a su relación con Koral Costa, en medio de los rumores que han surgido sobre su orientación. El actor y comediante colombiano no evitó el tema y, con sus declaraciones, dejó abierta varias preguntas entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Omar Murillo sobre su relación con Koral Costa?

Luego de meses de silencio frente a los rumores que han surgido en redes sociales tras la confirmación de Koral Costa de haber puesto fin a años de relación, Omar Murillo rompió el silencio para hablar del tema.

Omar Murillo se pronuncia sobre su orientación.
Omar Murillo genera dudas sobre su orientación. (Foto: Canal RCN)

El actor colombiano, quien actualmente reside en España, comentó durante un en vivo en TikTok que si iba a mencionar a Koral era únicamente para decir cosas buenas de ella, pues varios internautas lo estaban presionando para que revelara las causas de su separación.

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Murillo mencionó que de Koral lo único que tenía por decir eran cosas positivas como, por ejemplo, que era una gran mujer, humilde y cero interesada. Además, destacó grandes cualidades como su inteligencia e independencia.

“Si vamos a hablar de Koral, es humilde, cero interesada, es una mujer súper trabajadora, súper buena hija… yo le aprendí mucho a Koral. Es interesante, extremadamente inteligente, independiente”

Sin embargo, el actor no mencionó nada relacionado a su orientación y si esta estuvo detrás de su ruptura amorosa, dejando así más interrogantes para sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Koral Costa a las palabras de Omar Murillo sobre ella?

El video grabado por terceros se volvió viral en las redes sociales a tal punto de llegar a ojos de Koral Costa, quien no dudó en compartirlo por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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Allí la cantante le dio las gracias a Omar por aquellas lindas palabras, así como también dejó claro que con que ellos dos supieran las razones de su ruptura amorosa era más que suficiente.

“Gracias Omar por estas palabras tan bonitas, lo que dices es así, tú me conociste muy bien. Lo mismo para ti, eres un gran hombre y buena persona, lastimosamente ya no somos pareja y la gente supone muchas cosas, pero solo tú y yo sabemos”.

Así mismo, destacó lo buen esposo que fue mientras estuvo a su lado: “fue un buen esposo conmigo, y el que ya no tengamos nada, no tenemos por qué salir a hablar mal del otro”

¿Cuál es la historia de Koral Costa y Omar Murillo?
En redes recuerdan la historia de Koral Costa y Omar Murillo / (Foto del Canal RCN)

 

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