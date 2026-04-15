Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Dejó la soltería? Shaira se sincera sobre su vida amorosa y revela cómo enfrenta los rumores

Shaira aclaró aspectos de su vida sentimental y sorprendió con la forma en que enfrenta las especulaciones sobre su carrera.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Shaira habló.
Shaira habló de su vida amorosa. (Foto Canal RCN)

La cantante de música popular, Shaira, sorprendió al hablar de su situación sentimental.

Shaira confirmó.
Shaira confirmó que está soltera. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué respondió Shaira cuando le preguntaron por su novio en redes sociales?

La artista aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para resolver algunas dudas de sus seguidores mediante fotos y videos que tiene en su dispositivo móvil.

Una de las consultas más llamativas fue la de una fan que le pidió mostrar una imagen con su novio. Con humor, Shaira respondió preguntando “¿cuál?”, dejando claro que no está en una relación y que su prioridad en este momento es su bienestar personal.

En el clip compartido, se le ve hidratándose y tomando sus proteínas mientras entrena, evidenciando que está enfocada en su mejoramiento físico y que no tiene tiempo para romances.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el intentó de hurto que vivió Shaira?

Semanas atrás, la barranquillera también relató un episodio difícil: casi fue víctima de hurto mientras estaba en compañía de su madre. Dos hombres intentaron abrir el vehículo en el que se encontraban, pero no lograron su cometido. Aunque el momento fue tenso y le generó susto, Shaira agradeció que no pasara a mayores.

Tras el incidente, aseguró que ahora sale con más precaución y que, pese a haber puesto la denuncia y entregar las imágenes de las cámaras de seguridad a las autoridades, los responsables aún no han sido capturados.

Su manera de contestar a la pregunta sobre su novio refleja que no se deja presionar por las expectativas de los demás.

Artículos relacionados

Shaira se muestra firme en su decisión de priorizar su carrera y su salud, dejando claro que los rumores sobre su vida sentimental no la afectan.

Shaira continúa haciendo crecer su carrera y no ha parado de dar presentaciones a lo largo y ancho del país, deleitando a sus fans con su talento y energía en cada escenario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Pareja de Luis Díaz recuerda su pasado tras triunfo y emociona en redes Luis Díaz

Pareja de Luis Díaz recuerda su pasado tras emocionante triunfo y conmueve en redes: ¿qué dijo?

Gera Ponce dedicó emotivo mensaje a Luis Díaz tras su victoria y recordó el proceso que vivieron juntos.

¿Epa Colombia sí irá a casa? Karol Samantha rompe el silencio y aclara todo Epa Colombia

¿Epa Colombia logró detención domiciliaria? Karol Samantha habló y lo aclaró

Karol Samantha aclaró si Epa Colombia obtuvo detención domiciliaria y puso fin a los rumores.

Maleja Restrepo

Maleja Restrepo divide opiniones tras mostrar que su hija se tinturó el cabello; “todo a su tiempo”

Maleja Restrepo respondió contundente a las críticas que recibió luego de mostrar a su hija pequeña con el cabello decolorado.

Lo más superlike

Alejandro Estrada le hace broma. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada asustó a Valentino Lázaro y Campanita en La casa de los famosos; ¿cómo reaccionaron?

Alejandro Estrada sorprendió con una travesura en La casa de los famosos, asustando a Valentino Lázaro y Campanita.

Reconocida actriz falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final Viral

Reconocida actriz de cine falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene? Salud

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene?

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?