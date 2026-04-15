La cantante de música popular, Shaira, sorprendió al hablar de su situación sentimental.

Shaira confirmó que está soltera. (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Shaira cuando le preguntaron por su novio en redes sociales?

La artista aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para resolver algunas dudas de sus seguidores mediante fotos y videos que tiene en su dispositivo móvil.

Una de las consultas más llamativas fue la de una fan que le pidió mostrar una imagen con su novio. Con humor, Shaira respondió preguntando “¿cuál?”, dejando claro que no está en una relación y que su prioridad en este momento es su bienestar personal.

En el clip compartido, se le ve hidratándose y tomando sus proteínas mientras entrena, evidenciando que está enfocada en su mejoramiento físico y que no tiene tiempo para romances.

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¿Cómo fue el intentó de hurto que vivió Shaira?

Semanas atrás, la barranquillera también relató un episodio difícil: casi fue víctima de hurto mientras estaba en compañía de su madre. Dos hombres intentaron abrir el vehículo en el que se encontraban, pero no lograron su cometido. Aunque el momento fue tenso y le generó susto, Shaira agradeció que no pasara a mayores.

Tras el incidente, aseguró que ahora sale con más precaución y que, pese a haber puesto la denuncia y entregar las imágenes de las cámaras de seguridad a las autoridades, los responsables aún no han sido capturados.

Su manera de contestar a la pregunta sobre su novio refleja que no se deja presionar por las expectativas de los demás.

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Shaira se muestra firme en su decisión de priorizar su carrera y su salud, dejando claro que los rumores sobre su vida sentimental no la afectan.

Shaira continúa haciendo crecer su carrera y no ha parado de dar presentaciones a lo largo y ancho del país, deleitando a sus fans con su talento y energía en cada escenario.