Eidevin López reapareció tras expulsión y presumió reencuentro con Yuli y Juan Palau: así fue el momento

Eidevin López, quien apenas hace un par de días fue expulsado por el Jefe de La casa de los famosos Colombia, recientemente causó furor en redes sociales tras presumir lo que fue su reencuentro con sus excompañeros de reality.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Eidevin López, Yuli Ruiz y Juan Palau tras salir de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el exparticipante del reality de convivencia ha construido una comunidad de 1 millón de seguidores, reapareció para mostrarle a los internautas cómo fue el reencuentro con Juan Palau.

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En el video que compartió por medio de sus historias, se puede apreciar con lujo de detalle el momento exacto en el que ambos coinciden y, de manera efusiva, se abrazan por varios segundos.

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¿Qué dijo Eidevin López tras su reencuentro con Juan Palau tras salir de La casa de los famosos Colombia?

"Estás bello", le dijo Palau a López, mientras los dos se dicen palabras de cariño y se muestran emocionados de poder coincidir fuera de la casa.

Por su parte, Eidevin muestra segundos después que el cantante fue el encargado de invitar la cena, gesto que el vallenato no dejó pasar por alto. "Este man salió largo, está invitando aquí hamburguesas", comentó entre risas.

Eidevin López presumió reencuentro con Juan Palau y Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.

En la mencionada grabación, también se puede observar a Yuli Ruiz, también exparticipante de esta tercera temporada, quien se encuentra disfrutando de la comida y les hace saber que, inicialmente invitaría la cena al siguiente día, pero que sus planes se lo impiden porque se irá a Cartagena.

¿Por qué Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, la decisión de que López fuera expulsado de la casa más famosa del país, se dio luego de que protagonizara un tenso momento con Alejandro Estrada, situación que llevó a que el mismo Jefe no solo interviniera para evitar que se escalara, sino que tomara la determinación de pedirle al público que eligiera el destino de ambos participantes.

Así reaccionó Eidevin López tras reencuentro con Juan Palau. Foto | Canal RCN.

A raíz de lo anterior, los televidentes votaron masivamente para que Eidevin fuera expulsado para siempre del juego, una decisión que fue motivo de amores y odios dentro y fuera del juego.