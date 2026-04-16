Accidente en la casa de Luis Alfonso quedó grabado en video: hubo un herido

Durante la tarde de este jueves 16 de abril, el reconocido cantante de música popular Luis Alfonso compartió en sus redes sociales un video en el que quedó registrado un incidente ocurrido dentro de su casa. La única persona herida habría sido quien estuvo implicada en lo sucedido y, al parecer, no pasó a mayores.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman lanzó fuerte comentario luego de que Alexa y Tebi se sinceraran sobre lo que sienten

¿Cómo fue el accidente ocurrido dentro de la casa de Luis Alfonso?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luis Alfonso mostró el momento que vivió dentro de su casa, en el que un miembro de su equipo sufrió un accidente, al parecer por un descuido.

Todo sobre el accidente en la casa de Luis Alfonso. (Foto Canal RCN).

Según se observa en las imágenes, el hombre caminaba por la zona de juegos del lugar cuando se tropezó con un perrito que estaba acostado allí, lo que provocó que perdiera el equilibrio y se golpeara en el rostro.

Artículos relacionados Melissa Gate Así habría reaccionado Melissa Gate a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia

Aunque esta persona resultó con algunas lesiones faciales, el momento fue tomado con humor por todos los presentes. En el video se observa cómo varios de ellos reaccionaron entre risas luego de que el hombre chocara con una estructura.

El hombre recibió ayuda luego de permanecer unos momentos acostado en el suelo. Sin embargo, pese a aplicarse hielo para bajar la inflamación de la zona, esta continuaba bastante hinchada. “Me está doliendo”, se le escucha decir mientras Luis Alfonso ríe.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin rompió el silencio sobre su paso por La casa de los famosos: “me cambiaron para siempre”

Aunque el golpe generó preocupación en un primer momento, todo indica que la situación no pasó a mayores y terminó siendo tomada con humor por los presentes.

¿Cómo reaccionaron los fans de Luis Alfonso al inesperado accidente en su casa?

El inesperado accidente ocurrido dentro de la casa de Luis Alfonso no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales. Luego de que el cantante compartiera el video del momento, varios de sus seguidores comentaron entre risas lo sucedido, mientras otros se mostraron preocupados por el estado de salud del integrante de su equipo que resultó herido.

Entre los comentarios de los internautas se leyeron mensajes como: “Ay no, qué golpe tan bravo”, “Me dio risa, pero ojalá esté bien”, “El perrito ni se inmutó”.