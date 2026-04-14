Eidevin rompió el silencio sobre su paso por La casa de los famosos: “me cambiaron para siempre”

Eidevin López reapareció en sus redes sociales con una emotiva publicación en la que recordó momentos especiales de su participación en La casa de los famosos Colombia. Además, compartió detalles inéditos de su experiencia en la competencia, de la que fue expulsado por decisión del público.

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¿Por qué Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia 3?

Vale la pena recordar que Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia el pasado jueves 9 de abril luego de que El Jefe pusiera su destino dentro de la competencia en manos del público tras su polémico enfrentamiento con Alejandro Estrada, quien también estuvo a punto de salir.

Esto compartió Eidevin López en sus redes. | Foto: Canal RCN

El exparticipante tuvo que abandonar la casa debido a que de todas las opciones que El Jefe informó para que los televidentes eligieran fue su expulsión la más votada.

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¿Qué compartió Eidevin sobre su paso por La casa de los famosos Colombia?

Durante la noche de este martes 14 de abril, Eidevin sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una emotiva publicación en la que no solo recopiló algunos de los momentos que más lo marcaron dentro de la competencia, sino también un relato sobre esta experiencia que, según él, lo cambió para siempre.

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¿Cómo se encuentra en la actualidad Eidevin López? | Foto: Canal RCN

En las imágenes publicadas en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Eidevin compartió fotografías de su paso por la competencia desde el inicio hasta el final.

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Junto a las imágenes, publicó un emotivo mensaje en el que expresó que ingresó al reality con muchos sueños y salió con una historia inolvidable. Reconoció que fueron días intensos, pero reales, que sin duda lo transformaron para siempre.

“Fueron días intensos, reales, llenos de emociones que me cambiaron para siempre. Cada risa, cada momento difícil, cada conexión… todo valió la pena. Este carrete es un pedacito de lo que viví desde el día uno hasta el último segundo en La casa de los famosos”.

Además, agradeció a sus fans por el apoyo constante durante esta aventura que tuvo un final inesperado.