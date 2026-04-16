Eidevin confesó el plan detrás de su enfrentamiento con Alejandro: “fue una estrategia”

Ocho días después de su expulsión de La casa de los famosos Colombia, Eidevin habló por primera vez sobre lo que provocó esta decisión del público. El exparticipante confesó que su enfrentamiento con Alejandro fue una estrategia que quiso implementar, pero le salió caro.

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¿Cuál era el plan de Eidevin al enfrentarse a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Este 16 de abril Eidevin López habló en el programa matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia, sobre cómo tomó su expulsión de La casa de los famosos Colombia tras su polémico enfrentamiento con Alejandro Estrada.

Eidevin destapó el plan oculto tras su fuerte cruce con Alejandro. (Foto Canal RCN).

Entre sus declaraciones, el creador de contenido comentó que, aunque al principio tuvo una buena relación con Alejandro Estrada, la convivencia y el tiempo compartido dentro de la casa le hicieron notar comportamientos que terminaron molestándolo y provocaron su distanciamiento.

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“Lo que pasó con Alejandro, es verdad, teníamos una conexión chévere, full llave, pero cuando va pasando el tiempo, el encierro, la convivencia… uno empieza a ver comportamientos que no van con uno. Se me fue volando la tolerancia y la agarré no de la mejor forma”.

Una vez rota su amistad, Eidevin confirmó que detrás de la provocación hacia Alejandro Estrada hubo una estrategia que quiso implementar para saber qué ocurría si se presentaba contacto físico negativo entre participantes. Según dijo, no esperaba que esto terminara en expulsión, pues aseguró que no hubo golpes de por medio.

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“Yo les voy a ser sincero… Eso fue una manera de hacer una estrategia para ver qué pasa. Yo no pensé que me iba a costar tanto, no lo medí. Yo pensé que de pronto una sanción grave era pegar como tal, pero de pronto acariciar… primera vez que provocaba”.

¿Eidevin se arrepiente de haberse enfrentado a Alejandro Estrada?

En medio de la conversación Eidevin mencionó que se sentía arrepentido por haber realizado esta acción ya que de lo contrario quizá no estaría fuera de la competencia. Así mismo mencionó que la enemistad con Alejandro se quedaba en La casa de los famosos Colombia, ya que en la vida real no tenía problemas con él.

"Sí, yo lo reconozco. Uno tiene que reconocerlo y no, lo que pasó adentro, se queda adentro; allá listo, y acá afuera la buena"