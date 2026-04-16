Isabella Ladera responde a críticas por el costo del producto que usa en sus cejas; ¿lo paga a cuotas?

Isabella Ladera volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir detalles sobre uno de los productos de skincare que utiliza habitualmente para el cuidado de sus cejas.

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¿Por qué criticaron a Isabella Ladera por su rutina de skincare?

La publicación, que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores, generó diversas reacciones por el costo de este artículo en particular que usa la modelo venezolana.

Todo ocurrió cuando la modelo venezolana mostró el producto que usa para sus cejas, un pequeño utensilio cuyo valor superaría los 150 dólares, según lo que han revelado varios influencer que buscaron en línea el producto.

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Este detalle no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes reaccionaron con comentarios sobre el precio del artículo y su uso dentro de su rutina de cuidado personal.

Isabella Ladera reacciona a críticas por producto de cejas. (Foto: AFP)

A partir de esto, en redes sociales comenzaron a surgir críticas relacionadas con el tipo de productos que emplea, teniendo en cuenta que Isabella Ladera ha compartido en varias ocasiones que prefiere opciones naturales para el cuidado de su piel y su cuerpo.

¿Qué respondió Isabella Ladera tras las críticas de usar productos con químicos?

Como bien se recuerda Isabella Ladera quien suele interactuar muchos con sus seguidores y mostrar su día a día, en el que habla mucho sobre los hábitos naturales que usa.

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Tras la ola de comentarios y reacciones en redes sociales que surgieron, Isabella Ladera reaccionó a través con un mensaje breve en el que hizo referencia a las críticas recibidas por el uso de este producto.

“También lo puse para pagarlo por partes”, escribió Isabella Ladera en una publicación en la que se hacía alusión a los cuestionamientos sobre el precio del utensilio, y además lo acompañó con un emoji de corazón rojo.

Isabella Ladera reacciona a críticas por producto de cejas. (Foto: AFP)

Como era de esperarse tras el comentario de Isabella Ladera surgieron otras reacciones en las que hubo división de opiniones de usuarios quienes seguían criticando a la modelo por mostrar una vida natural.

Y otros usuarios se enfocaron en defender el precio del producto diciendo que al fin no es caro y que Isabella es libre de escoger los productos que usa.