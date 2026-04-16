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Yaya Muñoz preocupa en redes tras mostrarse adolorida por problema de salud: ¿qué tiene?

Yaya Muñoz alarmó a sus seguidores al mostrar el fuerte dolor que le impide levantarse de la cama.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yaya Muñoz preocupa tras mostrarse adolorida por problema de salud
Yaya Muñoz preocupa tras mostrarse adolorida por problema de salud (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

La presentadora Yaya Muñoz generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video en sus redes sociales en el que evidenció un fuerte dolor físico que la mantiene en reposo.

A través de sus historias, la también creadora de contenido mostró parte de su situación actual y explicó las dificultades que ha tenido debido a este quebranto de salud, lo que provocó múltiples reacciones por parte de sus seguidores.

Yaya Muñoz revela fuerte dolor y genera preocupación en redes sociales
Yaya Muñoz revela fuerte dolor y genera preocupación en redes sociales (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Yaya Muñoz sobre su quebranto de salud?

En el video publicado, Yaya Muñoz aparece acostada en una cama mientras se queja por el dolor que está experimentando.

Según explicó, se trata de una afectación relacionada con el nervio ciático, lo que le ha generado molestias intensas en la zona de la espalda.

La presentadora aseguró que el dolor la tiene “mal, mal”, dejando ver que se trata de una situación que está impactando significativamente su rutina diaria. Incluso, comentó que no ha podido levantarse con normalidad debido a la intensidad de la molestia.

Además, explicó que ha tenido que adaptar su forma de descansar, ya que el dolor le impide dormir en posiciones habituales. En el video también se observa cómo intenta realizar algunos movimientos para encontrar alivio, aunque con dificultad.

Durante su publicación, Yaya aprovechó para pedir recomendaciones a sus seguidores sobre cómo manejar este tipo de dolor, generando interacción en redes sociales con personas que han pasado por situaciones similares.

¿Qué es el nervio ciático, dolor que está sufriendo Yaya en redes?

El dolor que menciona la presentadora está relacionado con el nervio ciático, considerado el nervio más largo y grueso del cuerpo humano.

Este se origina en la zona lumbar y se extiende a través de los glúteos, muslos y piernas hasta llegar al pie. Cuando este nervio se comprime o se irrita, puede generar una condición conocida como ciática.

La ciática se caracteriza por dolor intenso, hormigueo o entumecimiento en las zonas por donde pasa el nervio. Entre las causas más comunes se encuentran condiciones como hernias de disco o estenosis raquídea.

Por ahora, Yaya Muñoz no ha dado más detalles sobre la evolución de su estado de salud.

Sin embargo, su publicación generó mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes reaccionaron ante la situación, mientras la presentadora continúa en reposo a la espera de una mejoría.

Yaya Muñoz preocupa al contar que no puede levantarse por intenso dolor
Yaya Muñoz preocupa al contar que no puede levantarse por intenso dolor (Foto Canal RCN)
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