Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, se desahogó en redes sociales: "Un día estás llorando"

Sheila Gándara lanzó una indirecta que avivó las especulaciones sobre su relación sentimental con Juanda Caribe.

Juanda Caribe sigue en competencia en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué indirecta montó Sheila Gándara en redes sociales?

La barranquillera montó un video en sus plataformas digitales en el que se le ve desempacando una silla, pero lo que llamó la atención de los internautas fue el contundente mensaje con el que acompañó la publicación, interpretado como un dardo hacia el humorista y la difícil situación que atraviesan como pareja por una supuesta infidelidad.

No es la primera vez que Sheila comparte mensajes de este tipo, lo que deja ver que no está pasando por el mejor momento.

Los seguidores reaccionaron de inmediato. Algunos apoyaron la actitud de Sheila asegurando que ya tomó la decisión definitiva de terminar su relación con Juanda, mientras que otros consideran que debió esperar a que él saliera de La casa de los famosos Colombia 3 para darle la oportunidad de defenderse.

Sin embargo, todo apunta a que Sheila está preparando el terreno para una ruptura que mantiene en expectativa a todo el país.

“Un día estás llorando y pensando que el mundo se iba a acabar…y hoy estás con tu bebé, trabajando duro para construir el hogar de tus sueños”, escribió Sheila Gándara en su publicación.

Sheila ha insinuado que no quiere seguir cargando con una relación marcada por rumores de infidelidad.

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¿Sheila Gándara dejó de seguir a Juanda Caribe en las redes sociales?

Su decisión de dejar de seguir a Juanda en las plataformas digitales refuerza la idea de que está lista para dar un paso definitivo.

Este gesto, aunque sencillo, tiene un gran peso simbólico y deja ver que la barranquillera busca cerrar un ciclo.

Juanda continúa en competencia y desconoce lo que sucede afuera. La posibilidad de que al salir se encuentre con una ruptura definitiva añade tensión a su participación.

El humorista podría recibir una sorpresa amarga, ya sea como eliminado o incluso como ganador de la tercera temporada. Además, la situación cobra mayor relevancia porque de esta relación nació la pequeña Victoria en mayo de 2025, lo que convierte cualquier decisión en un asunto familiar de gran impacto.