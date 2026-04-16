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Mariana Zapata le colocó candado a Valentino en La casa de los famosos Colombia, ¿qué pasó?

Mariana Zapata se quedó sin la salvación y le colocó candado a Valentino en La casa de los famosos Colombia; esto ocurrió.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata le dio la caja de pandora a Valentino y quedó con candado en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata le colocó candado a Valentino en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

En el jueves de salvación en La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada y Mariana Zapata se enfrentaron para definir quién se quedaría con el poder de salvar a un nominado.

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¿De qué se trató la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Inicialmente los participantes debieron pasar por varias etapas en las que se evaluaron habilidades como la destreza, el equilibrio y la puntería, en medio de una prueba que exigían concentración y control.

En la primera fase, los famosos debían mantenerse de pie sobre un delgado soporte mientras utilizaban una caña para “pescar” figuras geométricas. Estas debían ser ubicadas en plataformas correspondientes, lo que requería precisión y estabilidad.

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A medida que avanzó la prueba, algunos participantes fueron quedando eliminados hasta que se definieron los finalistas. En esta etapa llegaron Valentino, Alexa y Alejandro Estrada, quienes se enfrentaron en un nuevo reto.

Mariana Zapata le dio la caja de pandora a Valentino y quedó con candado en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata le colocó candado a Valentino en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tras esta ronda, Alejandro Estrada logró imponerse y avanzó a la fase final, en la que debía competir directamente con la líder de la semana, Mariana Zapata.

En el reto definitivo, ambos se enfrentaron a un tablero con cuerdas y un hueco en el centro. La dinámica consistía en vaciar unas pelotas utilizando únicamente las manijas del tablero, sin usar las manos, con el objetivo de sacar las esferas del área de juego.

¿Quién se quedó con la salvación en La casa de los famosos Colombia?

Luego de completar la prueba, Alejandro Estrada se quedó con la victoria y obtuvo el poder de salvación. Tras ganar, celebró con un curioso baile.

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Como bien se conoce el nombre del participante que será retirado de la placa. La decisión será anunciada en la siguiente gala, y el nombre no podrá ser revelado antes para no quedar anulado.

Mariana Zapata le dio la caja de pandora a Valentino y quedó con candado en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata le colocó candado a Valentino en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Mariana Zapata se dirigió al cuarto del líder, tras abril la caja de pandora que contenía un sobre con una nueva indicación. Allí se le asignó la responsabilidad de liderar el brunch del domingo de eliminación.

Posteriormente, Mariana debía entregarle la caja a un famosos, y ella decidió dársela a Valentino, quien quedó con candado y no podrá ser salvado.

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