Alexa Torrex tuvo que despedirse de ser querido durante su paso por La casa de los famosos

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex vivió un momento emotivo al tener que despedirse de un ser querido. La situación conmovió no solo a los participantes que continúan en competencia, sino también a sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo en redes sociales.

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¿De quién tuvo que despedirse Alexa Torrex durante su paso por La casa de los famosos Colombia?

Durante la tarde de este jueves 16 de abril los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron una visita especial que no solo los dejó congelados por unos segundos, sino que también los recargó de amor, especialmente a Alexa Torrex.

La despedida de Alexa Torrex a Recochita que tocó corazones. (Foto Canal RCN).

Pues su perrita Recochita ingresó a la afamada casa para reencontrarse con la joven cantante tras meses de estar alejadas debido a la competencia. Sin embargo, la felicidad duró poco, púes durante la gala El Jefe y Carla Giraldo le informaron a la participante que debía despedirse de su perrita una vez más.

“Recochita se despide dejando huella en los corazones colombianos. Alexa, acompaña a Recochita a la puerta principal para despedirse de esta visita tan maravillosa”

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a la salida de Recochita de La casa de los famosos Colombia?

Una vez llegaron a la puerta principal de La casa de los famosos Colombia Alexa Torrex se arrodilló mientras sostenía en sus piernas a su perrita Recochita para decirle unas emotivas palabras antes de que esta abandonara la casa para siempre.

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La joven cantante no dudó en agradecerle por su visita ya que a este punto de la competencia le había servido para tomar fuerzas y continuar hacia la final. Así mismo, le pidió que le diera un abrazo a sus seres queridos, aunque a su expareja Jhorman Toloza no lo mencionó.

“Princesa hermosa gracias por todo. Es un hasta pronto, como lo decía el mensaje, para que vayas a descansar, porque tienes mucho sueñito. Dale un abrazo gigante a mamá, a papá, a mis hermanos, a todas las personas que quiero. Espero verte pronto, fuiste la alegría más grande que he recibido estos días y me diste muchas fuerzas para continuar. Te amo con todo el corazón, los perritos siempre van a ser familia”