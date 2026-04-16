Redes señalan al ex de Aida Victoria por presunto robo de yegua de Juancho Agudelo: ¿qué pasó?

El nombre de Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “el agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, comenzó a circular en redes sociales luego de que usuarios lo señalaran por un presunto robo relacionado con un animal perteneciente al cantante Juancho Agudelo.

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Las acusaciones no provienen de autoridades ni de un pronunciamiento oficial, sino de comentarios y comparaciones hechas por internautas, quienes aseguran haber encontrado similitudes entre un caballo mostrado por Tejada y la yegua que recientemente fue reportada como robada por el artista.

Expareja de Aida Victoria Merlano es vinculada en redes a robo de yegua de cantante (Foto Canal RCN)

¿Por qué es acusado Juan David Tejada de robo?

La situación se originó luego de que Juan David Tejada compartiera en sus redes sociales un video en el que aparece junto a varios caballos.

A partir de esta publicación, algunos usuarios comenzaron a analizar las imágenes y a comentar posibles coincidencias entre uno de los animales y la yegua que, días atrás, fue denunciada como robada por Juancho Agudelo.

Estas comparaciones dieron paso a una serie de comentarios en redes sociales en los que se sugiere, sin pruebas confirmadas, que el agropecuario podría estar relacionado con el caso.

A partir de ahí, comenzaron a circular rumores que lo vinculan directamente con el supuesto robo.

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Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme estas versiones. Juan David Tejada no se ha pronunciado públicamente frente a las acusaciones, por lo que todo se mantiene en el terreno de las especulaciones generadas por usuarios en internet.

Algunos internautas consideran sospechosa la coincidencia entre los animales, mientras que otros han salido en su defensa, argumentando que no tendría sentido exponer públicamente un animal robado a través de sus propias redes sociales.

¿Qué pasó con la yegua robada de Juancho Agudelo?

Juancho Agudelo denunció públicamente el robo de una yegua de su propiedad. El artista, conocido por haber sido ganador de un concurso del cantante Ciro Quiñonez, compartió un video en sus redes sociales en el que explicó lo sucedido.

En la grabación, Agudelo aseguró que el animal había sido un regalo y que fue hurtado del lugar donde lo mantenía.

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El cantante también señaló que proviene del campo, por lo que la pérdida del animal representa un golpe significativo. En el video, se le observa visiblemente afectado, incluso con lágrimas, mientras relata lo ocurrido y pide ayuda para recuperar la yegua.

Por ahora, no se ha confirmado la recuperación del animal ni la identificación de los responsables del robo.