En las últimas horas, el nombre de Fernando Solórzano, más conocido como El Flaco Solórzano, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por su participación en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, El Flaco Solórzano ha acaparado la atención mediática tras confirmar mediante sus redes sociales que atravesó por un complicado momento tras un aparente robo, pues, le suplantaron la identidad.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras una llamada que unos extraños sujetos le hicieron a La Toxi Costeña.

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¿Cuál fue el grave hecho por el que atravesó El Flaco Solórzano en las últimas horas?

Es clave mencionar que El Flaco Solórzano ha adquirido gran visibilidad en las distintas plataformas digitales al mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Esto le ocurrió a El Flaco Solórzano en las últimas horas. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, El Flaco Solórzano aprovechó la oportunidad para expresarse con sus seguidores acerca del complicado momento que enfrentó en las últimas horas a causa de un aparente robo, pues, expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, expresando lo siguiente:

“Este es un mensaje de alerta porque resulta y pasa, pero me hackearon mis contactos y están llamando a amigos a prestarles dinero prestado de mi parte. Entonces, esto es un mensaje falso”, agregó El Flaco.

Posteriormente, El Flaco Solórzano mencionó que los extraños sujetos que hackearon sus redes, también, aprovecharon la oportunidad para comunicarse con varios de sus colegas que son reconocidas celebridades del entretenimiento colombiano, como Norma Nivia y La Toxi Costeña:

“Por ahí me llamó La Toxi Costeña y Norma Nivia que casi les ocurre eso. Así que tengan mucho cuidado con eso”.

¿Qué proyectos tiene El Flaco Solórzano en la actualidad?

Estos son los proyectos de El Flaco Solórzano en la actualidad. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que El Flaco Solórzano no solo se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser actor.

Uno de los proyectos que está llevando en la actualidad El Flaco Solórzano junto a Jorge Rausch, jurado de MasterChef es el pódcast digital de ‘Los Andropásicos’, el cual ha dividido varias opiniones en redes sociales.