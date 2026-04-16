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Reconocido actor de Los Juegos del Hambre es arrestado y enfrenta graves cargos: ¿quién es?

Reconocido actor de Los Juegos del Hambre fue arrestado en Estados Unidos y enfrenta tres graves cargos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de Los Juegos del Hambre es arrestado y enfrenta graves cargos en EE. UU.
Actor de Los Juegos del Hambre es arrestado y enfrenta graves cargos en EE. UU. (Foto MARK DAVIS / AFP)

Un actor reconocido por su participación en la saga Los Juegos del Hambre, fue arrestado en Estados Unidos y actualmente enfrenta tres cargos relacionados con presunto asalto con arm4.

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De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el caso involucra un incidente en el que el actor habría 4tacado a varias personas, lo que derivó en su detención y posterior proceso judicial.

¿Quién es el reconocido actor de los juegos del hambre que fue arrestado?

Se trata de Ethan Jamieson, de 27 años, quien fue detenido el pasado 8 de abril. Según documentos judiciales, el actor enfrenta tres cargos de 4salto con intención de causar daño grave.

De acuerdo con los reportes, el incidente habría involucrado a tres hombres, quienes aseguran que Jamieson disp4ró contra su vehículo. Según estas versiones, el actor se movilizaba en una bicicleta eléctrica al momento de los hechos.

Las autoridades procedieron con su arresto bajo cargos de asalto con 4rma mortal. Posteriormente, el 9 de abril, un juez decidió negarle la fianza, por lo que el actor permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Su próxima comparecencia está programada para el 30 de abril, fecha en la que se llevará a cabo una audiencia de disposición en la que se definirán los siguientes pasos del caso.

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Este no sería el primer problema legal del actor en los últimos meses. Según documentos judiciales, Jamieson fue arrestado previamente en marzo de 2025 en Raleigh, tras ser acusado de resistirse a un oficial público.

Por ese caso, fue sentenciado el 26 de marzo de 2026, apenas días antes de su más reciente detención, lo que ha generado mayor atención sobre su situación legal.

Ethan Jamieson, actor de Los Juegos del Hambre, es detenido
Ethan Jamieson, actor de Los Juegos del Hambre, es detenido (Foto Freepik)

¿Qué personaje interpretó Ethan Jamieson en los juegos del hambre?

Ethan Jamieson es conocido por su participación en la franquicia Los Juegos del Hambre, donde interpretó a un tributo masculino del Distrito 4.

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Aunque su papel no fue uno de los principales dentro de la historia, su aparición le permitió hacer parte de una de las sagas cinematográficas más reconocidas a nivel internacional, lo que contribuyó a su visibilidad dentro de la industria.

Ethan Jamieson interpretó a un tributo del Distrito 4 en Los Juegos del Hambre
Ethan Jamieson interpretó a un tributo del Distrito 4 en Los Juegos del Hambre (Foto freepik)
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