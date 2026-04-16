Marlon Solórzano responde a críticas por video con Alexa Torrex: "Ni Jhorman ni Tebi"

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solorzano, volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video junto a Alexa Torrex.

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La publicación provocó múltiples comentarios por parte de usuarios, quienes cuestionaron tanto el contenido como la intención del clip.

Ante la cantidad de críticas, Solorzano decidió pronunciarse y aclarar el contexto del video, así como su relación con la participante del reality.

Marlon Solorzano aclara relación con Alexa Torrex tras ola de críticas (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Marlon Solorzano ante las críticas recibidas por el video?

Luego de que el contenido se viralizara, Marlon Solorzano utilizó sus redes sociales para responder a los comentarios negativos. En su mensaje, aseguró que el video tenía un enfoque humorístico y que no existía ninguna intención adicional detrás de la publicación.

El exparticipante explicó que mantiene una amistad con Alexa Torrex desde hace tiempo y que, por esa razón, decidió compartir el video. Además, manifestó que se alegra por el momento que ella está viviendo dentro del programa.

“Chicos entiendan que es humor, Alexa y yo somos amigos hace rato, y me alegra que le esté yendo bien. Eso es todo. No entiendo por qué ustedes me atacan si ya el reality pasó hace rato muchachos. La verdad no es justo que no comprenden que ya estamos en otro reality”, escribió.

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Con este mensaje, Solorzano también hizo referencia a su paso por la segunda temporada del reality, señalando que su participación ya terminó y que no comprende por qué sigue siendo objeto de críticas.

¿Qué compartió Marlon Solorzano de Alexa Torrex?

La polémica se originó a partir de un video publicado por Marlon Solorzano en el que aparece junto a Alexa Torrex.

El clip fue acompañado por la frase: “Ni Jhorman ni Tebi”, junto a un emoji de risa, lo que fue interpretado por usuarios como una referencia directa a la situación sentimental que enfrenta la participante dentro del programa.

Actualmente, Alexa Torrex ha manifestado tener sentimientos hacia su compañero Tebi Bernal, mientras que fuera del reality se encuentra Jhorman, con quien mantenía una relación antes de ingresar al programa. Durante la competencia, la participante decidió finalizar su relación en vivo con el objetivo de evitar comentarios negativos hacia su pareja.

Sin embargo, Jhorman ha continuado apoyándola desde el exterior, asegurando públicamente que, desde su perspectiva, la relación aún se mantiene.

El video compartido por Solorzano también incluía el mensaje: “Mi parcerita ome como le está yendo de bien”, lo que reforzó la idea de cercanía entre ambos.

Tras la publicación, varios usuarios reaccionaron criticando al exparticipante, señalando que estaría utilizando el nombre de Alexa Torrex para mantenerse vigente en redes sociales.