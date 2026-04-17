En las últimas horas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser desterrado de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Tras el regreso de Juanda Caribe, las dinámicas de juego cambiaron entre algunos participantes, pues, tomaron la decisión de analizar con detalle qué estrategias están teniendo todos los famosos en la competencia.

Ante el regreso de Juanda, uno de los famosos que más ha dividido opiniones mediante las diferentes plataformas digitales es Alejandro Estrada, pues, compartió su postura tras las contundentes palabras de su compañero, luego del destierro.

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¿Cuáles fueron las palabras de Juanda Caribe a Alejandro Estrada por su destierro?

Estas fueron las palabras de Juanda Caribe tras su destierro. | Foto: Canal RCN

Luego de varias horas, Juanda Caribe regresó a La casa de los famosos Colombia, sin embargo, los famosos se sorprendieron con su llegada, pues reingresó con un nuevo personaje.

Así también, dejó unas contundentes palabras tras no comer ni dormir durante varias horas, pues, fue claro con sus palabras, en especial porque dejó claro que se desquitará con aquel que le puso el castigo, pues, en esa ocasión, fue Alejandro Estrada, expresando lo siguiente:

“Te voy a dar la mano por decencia, pero me mandaste al peor castigo que una persona puede tener. Sin dormir y sin comer. Voy a cobrar lo que me hicieron porque ese castigo fue difícil”, agregó Juanda Caribe.

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En medio de estas palabras, Juanda generó una gran variedad de opiniones, pues, aseguró que no volverá a ser el mismo que era antes, pues, tendrá cambios notorios, en especial, por el nuevo personaje con el que llegó.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada ante el regreso de Juanda Caribe por su destierro?

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada ante las palabras de Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Posteriormente, Alejandro Estrada aprovechó la oportunidad para expresarse ante las contundentes palabras que le dijo Juanda Caribe, quien le hizo una inesperada advertencia, pues, expresó las siguientes: