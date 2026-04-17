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Eidevin sorprendió al aparecer con Karina García tras La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Eidevin sorprendió al aparecer con Karina García tras La casa de los famosos Colombia y hablar de “amigas abundantes”.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Eidevin sorprendió al aparecer con Karina García tras La casa de los famosos Colombia
Eidevin habló de abundancia con Karina García tras La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Una nueva aparición de Eidevin generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Esta vez, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención tras mostrar su cercanía a Karina García.

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¿Por qué Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026 se produjo el 9 de abril de 2026 tras una expulsión definida por votación del público, luego de un altercado con el participante Alejandro Estrada.

El conflicto inició cuando Alexa Torrex rechazó recibir comida preparada por Eidevin y Karola, lo que derivó en una discusión dentro de la casa. En medio de ese contexto, se presentó un enfrentamiento entre Eidevin y Alejandro que escaló a contacto físico.

¿Por qué Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia?
Eidevin fue eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Ante lo ocurrido, “El Jefe” intervino y determinó que se habían superado los límites establecidos en la convivencia del programa. En lugar de aplicar una sanción directa, la producción decidió abrir una votación para que el público definiera qué medida tomar.

Entre las opciones estaba la expulsión de uno o ambos participantes. Finalmente, los televidentes eligieron que Eidevin abandonara la competencia. En ese momento, el participante ofreció disculpas y aceptó la decisión, destacando que no era la forma en la que esperaba salir.

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¿Qué ha dicho Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Después de su salida, Eidevin ha dado declaraciones en entrevistas donde ha reconocido que cruzó los límites del formato. El exparticipante señaló que entendió que las reglas del programa son claras y que lo sucedido le dejó un aprendizaje.

¿Qué ha dicho Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Eidevin se pronunció tras su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

También se refirió al enfrentamiento con Alejandro Estrada, señalando que durante la convivencia se sintió provocado. Según explicó, algunas actitudes del actor, desde su perspectiva, no se percibían completamente frente a las cámaras.

Pese a esto, Eidevin afirmó que no guarda rencor y que lo ocurrido hace parte del contexto del reality. Además, envió mensajes tanto a quienes lo apoyaron como a quienes lo criticaron, indicando que todas las opiniones son válidas.

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¿Por qué Eidevin apareció con Karina García?

Tras su salida del reality, Eidevin inició una serie de apariciones en medios. En una de ellas, participó en el espacio ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?’, donde coincidió con Karina García, exparticipante y panelista.

En medio de ese encuentro, Eidevin compartió una historia en su cuenta de Instagram que llamó la atención de los internautas. En el video apareció junto a García, quien llevaba puesto un sombrero del costeño, mientras él mostraba una hamburguesa.

Fue en ese contexto cuando dijo:

“Las amigas abundantes llegan a mi vida”

Algunos usuarios afirman que el comentario estaría relacionado con el hecho de que Karina García habría asumido el gasto de la comida. Otros, por su parte, decidieron ignorar el comentario y darle relevancia al vínculo que no habían percibido antes de estas declaraciones.

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