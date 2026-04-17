Karina García reveló si volvería a un reality tras La casa de los famosos: "Me encantaría MasterChef”

La creadora de contenido y empresaria Karina García volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder a una de las preguntas más recurrentes de sus seguidores: si estaría dispuesta a regresar a un reality.

La paisa, quien participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y logró posicionarse en el top 10, abrió realizó una dinámica con sus seguidores donde respondía a todas sus dudas y preguntas.

Karina García confiesa si aceptaría otro reality y recuerda su experiencia (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Karina García sobre participar en un reality?

Durante la dinámica de preguntas y respuestas, Karina García explicó que actualmente no tiene una decisión definitiva sobre volver a participar en un formato de este tipo.

Según comentó, se trata de un tema que le genera dudas, especialmente por la percepción de su comunidad digital.

La influencer aseguró que, aunque algunos seguidores le piden que regrese a la televisión, otros consideran que no debería volver a un reality de convivencia.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de participar en otro tipo de programas.

Karina mencionó que sí le llamaría la atención hacer parte de un formato como MasterChef Celebrity Colombia, lo que sugiere que preferiría espacios que no implican una convivencia constante.

Además, aclaró que en este momento está enfocada en sus proyectos personales y laborales, por lo que su prioridad no es regresar a la televisión en el corto plazo.

¿Cuáles son las secuelas que le dejó a Karina García pasar por la casa de los famosos?

La influencer también ha sido abierta al hablar sobre las consecuencias que le dejó su paso por el reality. En varias ocasiones ha mencionado que la experiencia fue exigente y que tuvo un impacto en su bienestar emocional.

Karina García reveló que, tras su salida del programa, ha tenido que asistir a terapia psicológica para manejar las situaciones que vivió dentro de la competencia.

En particular, señaló que su última semana en el reality fue una de las más difíciles, debido al ambiente que percibió y a los conflictos con algunos de sus compañeros. Según sus declaraciones, sintió rechazo por parte de varios participantes.

Su salida del programa se dio mediante votación negativa, en una jornada en la que obtuvo un porcentaje muy cercano al de Yina Calderón.

Posteriormente, Karina expresó en sus redes que el trato recibido durante esa etapa fue complicado, afirmando que existieron dinámicas dentro del grupo que afectaron su permanencia en la competencia.

Por ahora, Karina García continúa activa en redes sociales y enfocada en sus proyectos personales, mientras mantiene abierta la posibilidad de regresar a la televisión en un formato distinto.