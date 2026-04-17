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Novia de Tebi reveló que dejó de verse La casa de los famosos Colombia: “No me interesa en absoluto”

Alejandra Salguero dejó de ver La casa de los famosos Colombia y pidió respeto ante mensajes negativos en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Pareja de Tebi asegura que ya no ve el reality y envía mensaje a seguidores
Pareja de Tebi asegura que ya no ve el reality y envía mensaje a seguidores (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Alejandra Salguero, reconocida en redes sociales y vinculada sentimentalmente con Tebi Bernal, generó conversación luego de revelar que dejó de ver La casa de los famosos Colombia.

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Sus declaraciones se dieron en medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde abordó diferentes temas personales y respondió a inquietudes relacionadas con el reality y su relación.

Alejandra Salguero se cansa de las críticas y toma distancia de La casa de los famosos
Alejandra Salguero se cansa de las críticas y toma distancia de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre La casa de los famosos Colombia?

Durante la dinámica, Alejandra Salguero explicó que tomó la decisión de dejar de ver el programa debido al ambiente que percibe en redes sociales.

Según indicó, ha recibido una gran cantidad de mensajes cargados de odio, desinformación e interpretaciones que, desde su perspectiva, no corresponden a la realidad.

Aunque reconoció que también recibe comentarios positivos, aseguró que la cantidad de mensajes negativos influyó en su decisión. En ese sentido, afirmó que su intención en redes siempre ha sido mostrar contenido auténtico y cercano a su realidad.

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La creadora de contenido también aclaró que, aunque no cuenta con una alta exposición mediática, esto responde a que sus redes son una herramienta de trabajo y no su enfoque principal, ya que prioriza su entorno personal y familiar.

En su mensaje, pidió respeto y prudencia a los usuarios, señalando que el fanatismo puede llevar a comportamientos que cruzan ciertos límites. Además, fue enfática al asegurar que actualmente no le interesa seguir lo que ocurre dentro del reality.

Estas declaraciones generaron dudas entre algunos seguidores sobre el estado de su relación con Tebi Bernal, ya que no confirmó si continúan juntos o si han tomado caminos distintos.

¿Qué más reveló Alejandra Salguero en sus redes?

Además de referirse al reality, Alejandra Salguero compartió otros aspectos relacionados con su momento personal. Entre ellos, mencionó que le interesaría participar en un programa de televisión, pero en un formato diferente.

Según explicó, le llamaría la atención hacer parte de un reality enfocado en pruebas físicas o de resistencia, descartando los formatos de convivencia.

La creadora de contenido también aseguró que esta situación le ha permitido replantear su forma de ver las cosas. Indicó que ha adoptado una mentalidad en la que acepta que ciertos hechos no están bajo su control y que las acciones de otras personas no dependen de ella.

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Asimismo, expresó que se siente como si estuviera dentro de un reality fuera de cámaras, debido a la forma en que algunas personas opinan sobre su vida sin conocerla. Según afirmó, muchas de las versiones que circulan en redes no corresponden a la realidad.

Por ahora, Alejandra Salguero continúa activa en sus plataformas digitales, enfocada en su contenido y en su entorno personal, mientras el tema sigue generando conversación entre seguidores del reality y usuarios en redes sociales.

“No me interesa en absoluto”: novia de Tebi se aleja de La casa de los famosos Colombia
“No me interesa en absoluto”: novia de Tebi se aleja de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)
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