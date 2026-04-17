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Violeta Bergonzi rompió el silencio y respondió a críticas por la crianza de su hija

Violeta Bergonzi envió un contundente mensaje a quienes afirman que "su hija está pequeña y no entiende nada".

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Violeta Bergonzi rompió el silencio y respondió a críticas por la crianza de su hija
Violeta Bergonzi habló de la crianza de su hija / (Fotos del Canal RCN)

Un reciente contenido compartido por Violeta Bergonzi generó conversación en redes sociales y abrió un debate sobre la crianza en la infancia.

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¿Por qué critican la crianza de Violeta Bergonzi?

En su cuenta oficial de Instagram, Violeta Bergonzi compartió un momento en el que se encontraba orando junto a su hija. El video estuvo acompañado de una reflexión, pero también dio lugar a comentarios por parte de los fans que cuestionaron las enseñanzas que transmite a la menor.

¿Por qué critican la crianza de Violeta Bergonzi?
En redes cuestionan la crianza de Violeta Bergonzi / (Foto del Canal RCN)

Según explicó la presentadora en la descripción de su publicación, algunos usuarios le han dicho que, por su edad, la niña no estaría en capacidad de comprender el significado de la oración.

Me dicen: “pero es muy chiquita, todavía no entiende …”

Fue en ese momento que la creadora de contenido decidió romper el silencio y dejar claro que no estaba de acuerdo con ese tipo de afirmaciones.

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¿Cómo respondió Violeta Bergonzi a las críticas?

Frente a los comentarios recibidos, Violeta Bergonzi decidió responder a través del mismo espacio en el que compartió el video. En su mensaje, aclaró que orar con su hija no representa una imposición, sino una forma de acompañarla en la construcción de valores.

“Y puede que no entienda cada palabra, pero sí entiende el amor, la calma y el momento que compartimos”, expresó.

¿Cómo respondió Violeta Bergonzi a las críticas?
Violeta Bergonzi respondió a las críticas en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Con esta afirmación, la presentadora enfatizó que el valor del momento no radica únicamente en la comprensión literal, sino en la experiencia que se construye a partir de este tipo de momentos.

Además, agregó que este tipo de prácticas buscan sembrar una base en la vida de su hija. Violeta dejó claro que solo proporciona un espacio de paz, conexión, y gratitud, algo que, con el tiempo, ella decidirá cómo vivir.

De esta manera, dejó claro que considera la crianza como un proceso en el que se brindan herramientas, pero donde las decisiones finales corresponden a cada persona en el futuro.

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¿Qué dice Violeta Bergonzi sobre enseñar a orar a los niños?

En su reflexión, Violeta también explicó que su intención no es enseñar a repetir palabras de forma automática, sino a detenerse, agradecer y confiar. Para la presentadora, la fe se construye desde lo cotidiano, a través de acciones simples que se desarrollan en casa.

Así mismo, abrió un debate cuestionandole a sus seguidores si estaban de acuerdo con sus afirmaciones o si, por el contrario, consideraban que lo mejor era esperar a que sus hijos entendieran todo completamente.

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