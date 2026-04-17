Yaya revela presunta infidelidad en su relación con José Rodríguez tras su ruptura; así lo reveló

La relación entre Yaya Muñoz y José Rodríguez volvió a ser tema de conversación luego de nuevas declaraciones. En esta ocasión, la exparticipante de La casa de los famosos 2025, llamó la atención al revelar un detalle que influyó en el fin de su relación.

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¿Cuál es la historia de Yaya y Jose Rodríguez?

La historia entre Yaya Muñoz y José Rodríguez se consolidó durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Ambos coincidieron dentro del reality y, desde los primeros episodios, comenzaron a mostrarse juntos.

Dentro del programa, la pareja fue reconocida por mantener su cercanía constante frente a las cámaras, lo que llevó a que parte de la audiencia siguiera su evolución como relación. Tras la convivencia en el reality, ambos decidieron continuar su vínculo fuera de las pantallas.

En redes recuerdan la historia de Yaya y Jose Rodríguez / (Foto del Canal RCN)

Ya en el ámbito digital, Yaya y José iniciaron proyectos conjuntos relacionados con entrenamiento físico y contenido en redes sociales.

De acuerdo con lo que se ha conocido públicamente, también llegaron a convivir durante varios meses, lo que consolidó su presencia como pareja en plataformas digitales.

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¿Cuándo confirmaron su ruptura Yaya y Jose Rodríguez?

La ruptura de Yaya Muñoz y José Rodríguez se confirmó a inicios de febrero de 2026. Aunque previamente ya circulaban versiones en redes sociales sobre un distanciamiento, la información fue aclarada por ambos en distintos espacios digitales.

Yaya y Jose Rodríguez confirmaron su ruptura a través de redes / (Foto del Canal RCN)

Yaya habló inicialmente del tema en una dinámica de preguntas, mientras que José Rodríguez realizó una transmisión en vivo, donde confirmó el fin de la relación. En sus declaraciones, también mencionó que la decisión de finalizar el vínculo fue tomada por él.

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¿Qué dijo Yaya sobre infidelidad?

En medio de una conversación en el programa ‘Tamo en vivo’, Yaya Muñoz fue consultada sobre su relación con José Rodríguez y sobre cómo se dio el cierre del vínculo. En ese espacio, una de las preguntas estuvo relacionada con el final de la relación y las circunstancias del mismo.

En ese momento, Yaya señaló que cuando existe una infidelidad de por medio, las relaciones no suelen terminar de buena manera. Posteriormente, sus compañeros del programa reaccionaron, en tono de broma, al escenario hipotético de una posible visita de José al programa.

"Cuando hay c4ch0s de por medio, no se terminan bien las cosas", destacó.

Aunque Yaya no dio más detalles sobre lo que podría ocurrir en ese caso, los presentadores comentaron que sus gestos fueron interpretados como una señal de incomodidad, afirmando que el cierre de la relación no habría sido bueno.