Alejandro Estrada sorprendió con mensaje de agradecimiento tras ganar La casa de los famosos

Alejandro Estrada volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir una publicación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

El actor decidió pronunciarse sobre uno de los momentos más importantes que ha vivido, dejando un mensaje que generó reacciones entre quienes lo acompañaron durante su paso por el reality.

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¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?

Alejandro Estrada se convirtió en uno de los participantes más comentados de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN. Durante su estadía, el actor logró consolidar una comunidad de seguidores que respaldó su participación hasta la final.

Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Su triunfo se definió mediante las votaciones del público, mecanismo que permitió a los televidentes elegir al ganador del reality. Gracias al apoyo recibido, Estrada obtuvo el primer lugar y se quedó con el premio de 400 millones de pesos.

Desde que terminó el programa, el actor ha compartido diferentes momentos de su regreso a la vida cotidiana. Sus publicaciones han permitido a sus seguidores conocer cómo ha sido esta nueva etapa tras salir de la competencia.

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Además de su desempeño, otro tema que generó conversación entre los fans fue la cercanía que mostró con Yuli Ruíz durante el programa. Aunque muchos seguidores especularon sobre una posible relación sentimental, ambos han demostrado mantener una amistad fuera de la casa.

¿Qué mensaje compartió Alejandro Estrada en sus redes sociales?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandro Estrada publicó un video en el que recopiló algunos de los momentos más recordados de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada recordó momentos de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que llamó la atención de sus fans fue el mensaje que acompañó la publicación. En el texto, el actor expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron y participaron en las votaciones que le permitieron obtener el primer lugar.

La publicación rápidamente recibió comentarios de seguidores que celebraron nuevamente su triunfo y destacaron el recorrido que tuvo dentro del programa. Varios usuarios también aprovecharon para felicitarlo por la forma en que representó sus convicciones durante la competencia.

Con este mensaje, Alejandro Estrada reafirmó el agradecimiento hacia quienes estuvieron con él y siguieron cada una de sus etapas en La casa de los famosos Colombia 2026, una experiencia que marcó un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.