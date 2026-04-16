Marlon Solórzano genera rumores de relación tras publicar fotos inéditas con Alexa Torrex

Una reciente publicación volvió a poner en el centro de la conversación a Marlon Solórzano y Alexa Torrex, generando rumores que han originado todo tipo de reacciones entre los usuarios.

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¿Cómo surgió la historia entre Alexa Torrex y Marlon Solórzano?

Antes de las recientes publicaciones, el nombre de Marlon Solórzano no estaba vinculado directamente con Alexa Torrex, sino con su hermana.

En redes sociales comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible cercanía luego de que, a inicios de abril de 2026, se viralizara nuevamente un video en el que aparece junto a ella.

El clip, que acumula miles de reproducciones y comentarios, muestra a Maiye con su característica cabellera naranja, aunque más larga, mientras baila frente al exparticipante del programa.

Por su parte, Marlon, vestido de negro, sigue el ritmo de la música y observa la escena, lo que generó diversas interpretaciones entre los usuarios.

Marlon Solórzano apareció con la hermana de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Como era de esperarse, el contenido provocó múltiples reacciones. Algunos internautas manifestaron sorpresa por el vínculo que describieron como "inesperada". Esta falta de claridad alimentó rumores sobre una posible relación cercana.

No obstante, estas especulaciones comenzaron a perder fuerza tras la publicación más reciente de Marlon, en la que compartió fotografías inéditas junto a Alexa Torrex y añadió un mensaje que cambió el enfoque de la conversación en redes sociales.

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¿Existió una relación entre Marlon Solórzano y Alexa Torrex?

Marlon Solórzano publicó recientemente un video y varias fotografías junto a Alexa Torrex a través de su cuenta oficial de Instagram. En el contenido, ambos aparecen interactuando y riéndose, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los dos lucen atuendos similares, aunque en distintos colores, incluyendo sombrero y pantalón ancho. Este detalle fue destacado por varios usuarios, quienes lo interpretaron como una posible señal de cercanía.

“Ni Jhorman ni Tebi”, escribió.

La frase quegeneró conversación en redes sociales por las referencias a personas con las que Alexa ha sido relacionada. Además, comentó sobre su participación en La casa de los famosos Colombia, destacando que a su parcerita le está yendo bien.

A partir de esto, los internautas comenzaron a analizar el mensaje, especialmente por la mención indirecta a vínculos sentimentales previos. En redes sociales, algunos usuarios afirman que el contenido podría sugerir que entre Marlon y Alexa existió algún tipo de relación.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente un vínculo de ese tipo, por lo que las interpretaciones continúan basándose en lo que ambos han compartido en sus plataformas digitales.