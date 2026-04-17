Manuela Gómez recuerda su relación con Edwin Garrido en Protagonistas de Nuestra Tele: "Me arrepiento"

La empresaria Manuela Gómez habló recientemente sobre su paso por Protagonistas de Nuestra Tele y reveló uno de los aspectos de su participación del que hoy se arrepiente.

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Durante una entrevista, la paisa hizo referencia a decisiones personales que tomó dentro del programa en 2012, especialmente a la relación que tuvo con Edwin Garrido, con quien compartió la competencia.

¿Por qué se arrepiente Manuela Gómez de su relación con Edwin Garrido?

Manuela Gómez aseguró que, con el paso del tiempo, reconoce que hubo situaciones dentro del reality que hoy no repetiría. Entre ellas, mencionó todo lo relacionado con su vínculo con Edwin Garrido.

Según explicó, esta situación no solo tuvo impacto en su experiencia dentro del programa, sino también en su entorno familiar. En particular, señaló que lo ocurrido afectó a su familia y a su mamá.

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Además, la empresaria también reflexionó sobre su comportamiento dentro del reality. Indicó que se arrepiente de algunas cosas que dijo y de la forma en que las expresó, ya que en ese momento no dimensionaba el efecto que podían tener sus palabras en otras personas.

En ese sentido, afirmó que actualmente es más cuidadosa al momento de hablar, al entender el alcance que pueden tener sus declaraciones.

Manuela Gómez habla de su pasado con Edwin Garrido y hace confesión (Foto Canal RCN)

¿Manuela Gómez ha tenido comunicación con Edwin Garrido?

En la misma entrevista, Manuela Gómez reveló que no ha vuelto a tener contacto con Edwin Garrido desde el final del programa. Según contó, desde ese momento no volvió a saber nada de él.

La paisa también explicó que, durante su participación en el reality, tomó decisiones basadas en la dinámica del juego. Señaló que, desde el inicio, tenía la percepción de que podría ser eliminada rápidamente, por lo que buscó estrategias para mantenerse dentro de la competencia.

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En ese contexto, decidió acercarse a Garrido, a quien describió como una figura fuerte dentro del grupo. Según sus palabras, él representaba un liderazgo dentro de la convivencia, lo que influyó en su decisión de vincularse a él como parte de su permanencia en el programa.

Manuela comentó que esta cercanía le generaba una especie de protección dentro del juego, ya que consideraba que estar a su lado disminuía las probabilidades de ser nominada o eliminada.

Sin embargo, también aclaró que, con el tiempo, pudo experimentar emociones influenciadas por el contexto del encierro, reconociendo que este tipo de entornos pueden alterar la percepción de las relaciones.