Hermana de Yeison Jiménez lo recuerda con emotiva foto a meses de su muerte: "eras tan feliz"

A tres meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, su hermana, Lina Jiménez, compartió en redes sociales una imagen con la que recordó al artista, generando reacciones entre seguidores y usuarios que continúan atentos a su legado musical.

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La publicación se da en un momento en el que el nombre del cantante vuelve a tomar relevancia, especialmente por su presencia en las nominaciones de los Premios Nuestra Tierra.

Hermana de Yeison Jiménez comparte foto inédita en medio de sus nominaciones (Foto Canal RCN)

¿Qué foto compartió Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, en redes?

Lina Jiménez utilizó sus historias de Instagram para publicar una fotografía en la que aparece el cantante acostado, abrazando un galardón que había recibido en una edición anterior de los Premios Nuestra Tierra.

La imagen, que inicialmente fue compartida por una cuenta de seguidores del artista, hace referencia a un momento significativo en su carrera, cuando celebraba uno de sus logros musicales.

En el contenido también se recordaba la emoción que generó ese reconocimiento, así como el impacto que tuvo en sus seguidores.

El mensaje que acompañaba la publicación hacía alusión al paso del tiempo desde ese momento y a cómo, pese a los logros alcanzados, la vida tomó un rumbo distinto para el artista.

Lina decidió repostear esta imagen en sus redes, sumándose a las muestras de recuerdo que han circulado en torno al cantante en los últimos meses.

La publicación coincidió con la cercanía de una nueva edición de los premios, en la que Yeison Jiménez figura como nominado.

¿En qué categorías está nominado Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra?

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A pesar de su fallecimiento en enero de 2026, el nombre de Yeison Jiménez continúa presente en la industria musical.

El artista fue incluido en varias categorías de los Premios Nuestra Tierra, lo que ha mantenido vigente su trabajo y su impacto en el género popular.

Entre las nominaciones se encuentran: mejor artista Nuestra Tierra del año, mejor artista de música popular, mejor canción popular por “Se acabó” y “Destino final”, mejor concierto Nuestra Tierra por “Mi promesa - Estadio El Campín” y mejor fandom.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en Bogotá y reunirá a diferentes figuras de la música nacional.

La presencia del nombre de Yeison Jiménez en varias categorías ha sido destacada por seguidores, quienes continúan apoyando su legado.

Mientras tanto, publicaciones como la de su hermana evidencian que su recuerdo sigue presente tanto en su familia como en su público, especialmente en fechas y eventos relacionados con su carrera artística.